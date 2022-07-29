Решетников рассказал о вызывающих беспокойство аспектах на рынке труда
Безработица на рынке труда в России держится на рекордно низких значениях уже второй месяц, однако ряд признаков вызывают беспокойство в правительстве, сообщил глава Минэкономразвития Максим Решетников.
«Безработица второй месяц подряд держится на рекордно низких значениях — 3,9%. В то же время мы с вами прекрасно понимаем, что тут успокаиваться ни в коем случае нельзя. Мы видим, что есть определенные признаки на рынке труда, которые заставляют нас беспокоиться», – приводит его слова ТАСС.
О каких именно признаках идет речь, не уточняется. Министр добавил, что негативного сценария на рынке труда удалось избежать.
Ранее в июне Решетников назвал стабильной ситуацию с безработицей в России, однако отметил, что компании могут начать увольнять сотрудников, если затянется кризис спроса. «Мы по опережающим индикаторам видим, что риски здесь есть. Внимательно за ними следим. Поэтому нам, конечно, очень важно, чтобы этот спрос, потребительское кредитование, ипотечное, кредитование предприятий восстановились», — сказал он.
3 июня стало известно, что количество зарегистрированных безработных россиян с 23 по 30 мая выросло на 11 500 до 686 400 человек, рассказала вице-премьер Татьяна Голикова. Также число россиян, которые работают неполный рабочий день или рабочую неделю, увеличилось на 2700 и достигло 130 200 человек. Число сотрудников в режиме простоя выросло на 1200 до 131 900.
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