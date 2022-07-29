Решетников рассказал о вызывающих беспокойство аспектах на рынке труда

«Безработица второй месяц подряд держится на рекордно низких значениях — 3,9%. В то же время мы с вами прекрасно понимаем, что тут успокаиваться ни в коем случае нельзя. Мы видим, что есть определенные признаки на рынке труда, которые заставляют нас беспокоиться», – приводит его слова ТАСС.