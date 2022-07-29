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Экономика

В Минэкономразвития назвали объем поставок по параллельному импорту в Россию

Ведомости

В Россию по параллельному импорту ввезено около 307 000 тонн товаров почти на $4 млрд, сообщил глава Минэкономразвития Максим Решетников.

«Работает параллельный импорт: ввезено 307 тыс. тонн товаров почти на $4 млрд», – цитирует его «Интерфакс».

Министр отметил, что обнуление импортных пошлин в рамках ЕАЭС на ряд позиций помогло бизнесу и потребителям сэкономить порядка 40 млрд руб.

21 июня Госдума на пленарном заседании в ответ на западные санкции приняла закон о легализации параллельного импорта. Речь идет об оригинальной продукции, введенной в оборот за рубежом. Норма действует до конца 2022 г. Суть закона заключается в том, что российские компании смогут избежать гражданской, административной и уголовной ответственности за ввоз определенных товаров в Россию без разрешения правообладателя.

4 июля Минпромторг скорректировал перечень товаров для параллельного импорта и направил его на регистрацию в Минюст. В частности, в перечень включили товары компаний Siemens, BMW и Lego. Министр промышленности и торговли Денис Мантуров, который позже также стал вице-премьером, тогда рассказал, что список был скорректирован потому, что компании Wilo, Duracell и Merries гарантировали поставки товаров в Россию. Также он добавил, что рынок России покинуло примерно 150 компаний, а зарегистрировано в стране порядка 25 000. «Что это, посчитайте в процентном отношении», — заключил глава Минпромторга.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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