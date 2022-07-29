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Экономика

Решетников: ситуация в экономике РФ складывается лучше весенних прогнозов

Ведомости

Ситуация в российской экономике складывается лучше, чем прогнозировалось весной, заявил министр экономического развития Максим Решетников на заседании инвестиционного совета с полпредом президента России в Центральном федеральном округе.

«В целом, если говорить о текущей ситуации в экономике, то она складывается лучше, чем предполагалось в марте-апреле», — отметил Решетников (цитата по «РИА Новости»).

По его словам, сельское хозяйство в июне продолжило расти, также улучшились показатели добывающей промышленности, что во многом стабилизировало динамику в июне и предотвратило прогнозируемое снижение.

Решетников добавил, что ситуация в обрабатывающей промышленности складывается неравномерно: уверенно чувствуют себя отрасли, нацеленные на внутренний рынок, а в экспортных отраслях ускоряется спад. Это произошло из-за санкций, перенастройки логистики, укрепления курса рубля и снижения конкурентоспособности и рентабельности ряда производств, пояснил министр.

Он отметил, что компаниям с большой долей промежуточного импорта в производстве еще требуется время на восстановление. Также Решетников добавил, что потребительская активность остается ниже показателей начала года, однако есть позитивные сигналы – возобновился рост кредитования физлиц, а в корпоративном секторе рост ускорился. Уровень безработицы в России второй месяц подряд находится на рекордно низких значениях, однако успокаиваться в этом вопросе нельзя, подчеркнул он.

Ранее на этой неделе Минэкономразвития оценило спад ВВП России в июне в 4,9% в годовом выражении. Во втором квартале показатель снизился на 4%, а за полугодие – на 0,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных