Решетников: ситуация в экономике РФ складывается лучше весенних прогнозов
Ситуация в российской экономике складывается лучше, чем прогнозировалось весной, заявил министр экономического развития Максим Решетников на заседании инвестиционного совета с полпредом президента России в Центральном федеральном округе.
«В целом, если говорить о текущей ситуации в экономике, то она складывается лучше, чем предполагалось в марте-апреле», — отметил Решетников (цитата по «РИА Новости»).
По его словам, сельское хозяйство в июне продолжило расти, также улучшились показатели добывающей промышленности, что во многом стабилизировало динамику в июне и предотвратило прогнозируемое снижение.
Решетников добавил, что ситуация в обрабатывающей промышленности складывается неравномерно: уверенно чувствуют себя отрасли, нацеленные на внутренний рынок, а в экспортных отраслях ускоряется спад. Это произошло из-за санкций, перенастройки логистики, укрепления курса рубля и снижения конкурентоспособности и рентабельности ряда производств, пояснил министр.
Он отметил, что компаниям с большой долей промежуточного импорта в производстве еще требуется время на восстановление. Также Решетников добавил, что потребительская активность остается ниже показателей начала года, однако есть позитивные сигналы – возобновился рост кредитования физлиц, а в корпоративном секторе рост ускорился. Уровень безработицы в России второй месяц подряд находится на рекордно низких значениях, однако успокаиваться в этом вопросе нельзя, подчеркнул он.
Ранее на этой неделе Минэкономразвития оценило спад ВВП России в июне в 4,9% в годовом выражении. Во втором квартале показатель снизился на 4%, а за полугодие – на 0,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
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