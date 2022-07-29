Решетников: ситуация в экономике РФ складывается лучше весенних прогнозов

Он отметил, что компаниям с большой долей промежуточного импорта в производстве еще требуется время на восстановление. Также Решетников добавил, что потребительская активность остается ниже показателей начала года, однако есть позитивные сигналы – возобновился рост кредитования физлиц, а в корпоративном секторе рост ускорился. Уровень безработицы в России второй месяц подряд находится на рекордно низких значениях, однако успокаиваться в этом вопросе нельзя, подчеркнул он.