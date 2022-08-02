Путин допустил использование механизма зеленых облигаций в разных сферах экономики

«Мы сейчас зарегистрировали выпуск на первые 100 млрд. Честно говоря, очень хороший спрос со стороны финансовых институтов, по предварительным заявкам он кратно превышает необходимые нам денежные средства. При 90%-ной субсидии ключа мы получаем от 4,5 до 5,5% эффективной ставки для заемщика. Наверное, таких дешевых денег в отрасли не было никогда, если сравнить с другими отраслями, перед которыми ставились подобного рода задачи», — рассказал Буцаев.