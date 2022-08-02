Путин допустил использование механизма зеленых облигаций в разных сферах экономики
Размещение зеленых облигаций для привлечения финансовой поддержки крупных проектов можно тиражировать в проектах различных сфер экономики, заявил президент России Владимир Путин на встрече с главой Российского экологического оператора (РЭО) Денисом Буцаевым. Стенограмма встречи опубликована на официальном сайте Кремля.
По словам Буцаева, такой инструмент позволяет создать «бюджетное плечо», когда против одного бюджетного рубля будет привлекаться 10 руб. с рынка. По его словам, размещение облигаций РЭО позволит эффективнее использовать средства с учетом бюджетного соинвестирования. Также Буцев добавил, что российские финансовые институты проявляют высокий интерес к подобного рода инструментам инвестирования.
«Мы сейчас зарегистрировали выпуск на первые 100 млрд. Честно говоря, очень хороший спрос со стороны финансовых институтов, по предварительным заявкам он кратно превышает необходимые нам денежные средства. При 90%-ной субсидии ключа мы получаем от 4,5 до 5,5% эффективной ставки для заемщика. Наверное, таких дешевых денег в отрасли не было никогда, если сравнить с другими отраслями, перед которыми ставились подобного рода задачи», — рассказал Буцаев.
«Значит, инструмент хороший получается. Можно тиражировать, может быть, и в других областях», — сказал президент России.
Зеленые облигации — это ценные бумаги, предоставляемые на условиях возвратности и направленные на финансирование экологических проектов. По своей механике зеленые облигации ничем не отличаются от обычных, однако они обязаны соответствовать особым экологическим принципам.
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