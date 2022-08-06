На Украине в сентябре начнется приватизация хлебокомбинатов и спиртовых заводов
Приватизация государственных предприятий на Украине начнется с продажи на аукционах хлебокомбинатов и спиртовых заводов, заявила исполняющая обязанности главы фонда государственного имущества Украины Ольга Батова.
«Сейчас мы считаем важным начать приватизацию, например, комбинатов хлебопродуктов, спиртовых заводов и тех объектов, которые могут помочь стране решить проблему с зерном, с зерновыми хранилищами – с тем, чтобы переделать это зерно», – сказала она (цитата по УНИАН).
Батова отметила, что, в основном, и спиртовые заводы, и хлебокомбинаты, находящиеся в государственной собственности, не работают. По ее словам, есть около 200 объектов, уже готовых к приватизации. Кроме того, эти объекты расположены на Западе Украины и в регионах, где не ведутся активные боевые действия. Руководитель ФГУ подчеркивает, что эти предприятия интересны для релокации бизнеса.
Она добавила, что в случае принятия до сентября всей нормативной базы и начала активных аукционов уже с 1 сентября госбюджет может пополниться на 1 млрд гривен.
Власти Украины планируют с 1 сентября массово запустить процесс приватизации. Об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль в ходе селекторного совещания с руководителями областей 3 августа. По его словам, малая приватизация, особенно в регионах, где люди в селах и городках знают объекты, которые годами стоят и неэффективно используются, призвана дать возможность выкупить эти помещения по справедливой цене и начать работу.