На Украине в сентябре начнется приватизация хлебокомбинатов и спиртовых заводов

Батова отметила, что, в основном, и спиртовые заводы, и хлебокомбинаты, находящиеся в государственной собственности, не работают. По ее словам, есть около 200 объектов, уже готовых к приватизации. Кроме того, эти объекты расположены на Западе Украины и в регионах, где не ведутся активные боевые действия. Руководитель ФГУ подчеркивает, что эти предприятия интересны для релокации бизнеса.