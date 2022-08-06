Сухогруз Navistar с кукурузой стал на якорь в Стамбуле

«Судно Navistar под флагом Панамы, которое отправится из Украины в Ирландию и вышло из Одесского порта с 33 тысячами т кукурузы, достигло назначенного места на севере Стамбула и бросило якорь. Корабль будет осмотрен Объединенным координационным центром в ближайшие часы», — говорится в сообщении ведомства.