Сухогруз Navistar с кукурузой стал на якорь в Стамбуле
Сухогруз Navistar, отбывший 5 августа из порта Одессы с грузом кукурузы в 33 000 т, стал на якорь на севере Стамбула для досмотра. Об этом сообщает министерство национальной обороны Турции в Twitter.
«Судно Navistar под флагом Панамы, которое отправится из Украины в Ирландию и вышло из Одесского порта с 33 тысячами т кукурузы, достигло назначенного места на севере Стамбула и бросило якорь. Корабль будет осмотрен Объединенным координационным центром в ближайшие часы», — говорится в сообщении ведомства.
Накануне турецкое минобороны сообщило об отправке первого судна с украинским зерном из порта Одессы. Сухогруз под флагом Сьерра-Леоне должен будет доставить зерно в Ливан.
22 июля представители Турции и ООН подписали с представителями России и Украины отдельные соглашения по вывозу украинского зерна, а также по помощи в экспорте российского зерна и удобрений. 27 июля в Стамбуле начал работу Совместный координационный центр по вывозу зерна.
Зерновые были заблокированы в морских портах Украины с начала спецоперации России в стране. Киев и ООН обвиняли в блокировании судов Россию. Министерство обороны России настаивало, что корабли не могут выйти из портов из-за украинских мин в море.