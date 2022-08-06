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Сухогруз Navistar с кукурузой стал на якорь в Стамбуле

Ведомости

Сухогруз Navistar, отбывший 5 августа из порта Одессы с грузом кукурузы в 33 000 т, стал на якорь на севере Стамбула для досмотра. Об этом сообщает министерство национальной обороны Турции в Twitter.

«Судно Navistar под флагом Панамы, которое отправится из Украины в Ирландию и вышло из Одесского порта с 33 тысячами т кукурузы, достигло назначенного места на севере Стамбула и бросило якорь. Корабль будет осмотрен Объединенным координационным центром в ближайшие часы», — говорится в сообщении ведомства.

Накануне турецкое минобороны сообщило об отправке первого судна с украинским зерном из порта Одессы. Сухогруз под флагом Сьерра-Леоне должен будет доставить зерно в Ливан.

Ранее по теме: Зерно из черноморских портов идет через Стамбул

22 июля представители Турции и ООН подписали с представителями России и Украины отдельные соглашения по вывозу украинского зерна, а также по помощи в экспорте российского зерна и удобрений. 27 июля в Стамбуле начал работу Совместный координационный центр по вывозу зерна.

Зерновые были заблокированы в морских портах Украины с начала спецоперации России в стране. Киев и ООН обвиняли в блокировании судов Россию. Министерство обороны России настаивало, что корабли не могут выйти из портов из-за украинских мин в море.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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