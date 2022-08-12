WP: под контролем России находятся украинские месторождения на $12,4 трлн
В ходе спецоперации Россия взяла под контроль месторождения полезных ископаемых на общую сумму в $12,4 трлн. Об этом пишет The Washington Post со ссылкой на данные канадской аналитической компании SecDev.
Как утверждают аналитики, на подконтрольных России территориях находятся 41 месторождение угля, 27 месторождений природного газа, 14 месторождений пропана, девять месторождений нефти, шесть месторождений железной руды, а также месторождения титановой руды, циркониевой руды, стронция, лития, урана, золота и крупный карьер по добыче известняка. Уточняется, что часть ресурсов отошла к России после присоединения Крыма.
По данным SecDev, эти месторождения содержат 63% залежей угля, 42% залежей металлов, 33% месторождений редкоземельных элементов, 20% месторождений природного газа, 11% месторождений нефти. Отмечается, что основная часть запасов нефти и газа страны все еще остается под контролем Украины.
Однако сооснователь SecDev Роберта Магга подчеркнул, что контроль России над частью украинских территорий прямо влияет на энергетическую безопасность Европы. «Если европейцы не смогут быстро диверсифицировать источники нефти и газа, то они останутся сильно зависимыми от российских углеводородов», — добавил он.
В марте от импорта российской нефти отказались США и Канада. К тому же решению спустя почти три месяца пришли страны ЕС. В начале июня в рамках шестого пакета санкций Европа ввела эмбарго на ввоз российской нефти и нефтепродуктов. В конце июня стало известно, что страны G7 обсуждают возможность установить предельную цену на российскую нефть за счет введения потолка на ее страхование и перевозку.
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