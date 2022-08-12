WP: под контролем России находятся украинские месторождения на $12,4 трлн

В марте от импорта российской нефти отказались США и Канада. К тому же решению спустя почти три месяца пришли страны ЕС. В начале июня в рамках шестого пакета санкций Европа ввела эмбарго на ввоз российской нефти и нефтепродуктов. В конце июня стало известно, что страны G7 обсуждают возможность установить предельную цену на российскую нефть за счет введения потолка на ее страхование и перевозку.