Reuters: Казахстан намерен продавать часть своей нефти через Азербайджан в обход России
Казахстан намерен поставлять и продавать около 100 000 баррелей в сутки в обход России через азербайджанские трубопроводы, передает агентство Reuters со ссылкой на источник.
По данным агентства, национальная компания Казахстана «Казмунайгаз» ведет предварительные переговоры с Госнефтекомпанией Азербайджана о поставках нефти. Нур-Султан планирует продавать 1,5 млн тонн топлива в год через азербайджанский нефтепровод Баку — Тбилиси — Джейхан.
Отмечается, что стороны намерены подписать окончательный контракт по транспортировке нефти в конце августа, а поставки начнутся осенью. Если договор будет подписан, то Казахстан сможет продавать около 30 000 баррелей в сутки.
Республика ранее поставляла нефть по трубам Каспийского трубопроводного консорциума (КТК) в Новороссийск. КТК – это один из крупнейших инвестиционных проектов в сфере энергетики с участием иностранных партнеров на территории СНГ. По нефтепроводу КТК Тенгиз – Новороссийск прокачивается более двух третей всего экспорта казахстанской нефти. Трубопровод доставляет нефть с месторождений в России и Казахстане до морского терминала под Новороссийском.
6 июля пресс-служба КТК сообщила, что Приморский районный суд Новороссийска приостановил деятельность компании на 30 суток из-за нарушений в Плане ликвидации аварийных разливов нефти. В компании рассказали, что 6 мая в результате проверки надзорные ведомства выявили несколько нарушений в Плане ликвидации и выдали предписание устранить их до 30 ноября. Однако уже 6 июня в Ространснадзоре составили протокол об административном нарушении и обратились в суд с ходатайством приостановить деятельность КТК на 90 суток.
11 августа Краснодарский краевой суд отменил решение нижестоящей инстанции и заменил приостановку деятельности КТК на штраф в 200 000 руб.
На фоне ситуации с возможной приостановкой поставок по нефтепроводной системе КТК президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поручил госкомпании «Казмунайгаз» проработать оптимальный вариант реализации Транскаспийского международного транспортного маршрута (ТМТМ) для диверсификации экспорта нефти.
Подписывайтесь на «Ведомости» в Telegram и будьте в курсе главных новостей экономики и бизнеса