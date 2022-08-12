Reuters: Казахстан намерен продавать часть своей нефти через Азербайджан в обход России

6 июля пресс-служба КТК сообщила, что Приморский районный суд Новороссийска приостановил деятельность компании на 30 суток из-за нарушений в Плане ликвидации аварийных разливов нефти. В компании рассказали, что 6 мая в результате проверки надзорные ведомства выявили несколько нарушений в Плане ликвидации и выдали предписание устранить их до 30 ноября. Однако уже 6 июня в Ространснадзоре составили протокол об административном нарушении и обратились в суд с ходатайством приостановить деятельность КТК на 90 суток.