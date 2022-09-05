Минсельхоз предложил направить средства от рыбных инвестквот на развитие сел

«В проекте поручений действительно предполагается направить деньги от реализации квот на благоустройство городов, которые находятся в прибрежных субъектах Российской Федерации. Но если возможно, я бы еще раз попросил посмотреть на эту формулировку, нам бы эти деньги направить на развитие сельских территорий, которые находятся в составе прибрежных субъектов РФ», — подчеркнул министр (цитата по ТАСС).