Минсельхоз предложил направить средства от рыбных инвестквот на развитие сел
Минсельхоз предлагает направлять средства, привлеченные в рамках инвестиционных квот на добычу водных биоресурсов, на развитие сельских территорий, которые находятся в составе прибрежных субъектов России, сообщил глава министерства Дмитрий Патрушев в ходе совещания с президентом России Владимиром Путиным.
Патрушев рассказал, что ведомство занимается обновлением инфраструктуры у рыбопромыслового флота и рыбопереработки в рамках инвестиционных квот первого этапа.
«В проекте поручений действительно предполагается направить деньги от реализации квот на благоустройство городов, которые находятся в прибрежных субъектах Российской Федерации. Но если возможно, я бы еще раз попросил посмотреть на эту формулировку, нам бы эти деньги направить на развитие сельских территорий, которые находятся в составе прибрежных субъектов РФ», — подчеркнул министр (цитата по ТАСС).
По мнению президента, этот вопрос требует дополнительного рассмотрения. «Давайте внимательно рассмотрим все эти источники, нужно определиться, чтобы не получилось так, что нос вытащили — хвост увяз, и наоборот», — заключил глава государства.
Подписывайтесь на «Ведомости» в Telegram и будьте в курсе главных новостей экономики и бизнеса.