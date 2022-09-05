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Экономика

Минсельхоз предложил направить средства от рыбных инвестквот на развитие сел

Ведомости

Минсельхоз предлагает направлять средства, привлеченные в рамках инвестиционных квот на добычу водных биоресурсов, на развитие сельских территорий, которые находятся в составе прибрежных субъектов России, сообщил глава министерства Дмитрий Патрушев в ходе совещания с президентом России Владимиром Путиным.

Патрушев рассказал, что ведомство занимается обновлением инфраструктуры у рыбопромыслового флота и рыбопереработки в рамках инвестиционных квот первого этапа.

«В проекте поручений действительно предполагается направить деньги от реализации квот на благоустройство городов, которые находятся в прибрежных субъектах Российской Федерации. Но если возможно, я бы еще раз попросил посмотреть на эту формулировку, нам бы эти деньги направить на развитие сельских территорий, которые находятся в составе прибрежных субъектов РФ», — подчеркнул министр (цитата по ТАСС).

По мнению президента, этот вопрос требует дополнительного рассмотрения. «Давайте внимательно рассмотрим все эти источники, нужно определиться, чтобы не получилось так, что нос вытащили — хвост увяз, и наоборот», — заключил глава государства.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных