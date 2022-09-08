Кудрин выразил надежду на то, что рубль снова станет конвертируемой валютой

«Сейчас у нас, скажем так, приостановлена конвертируемость российского рубля. Я надеюсь, что мы вернемся к конвертируемости, и тогда наша внешняя политика должна работать на повышение престижа рубля для международных расчетов», — сказал Кудрин в ходе Московского финансового форума (цитата по ТАСС).