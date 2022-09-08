Кудрин выразил надежду на то, что рубль снова станет конвертируемой валютой
Возвращение свободной конвертируемости российского рубля необходимо для повышения его привлекательности для международных расчетов, заявил глава Счетной палаты Алексей Кудрин.
«Сейчас у нас, скажем так, приостановлена конвертируемость российского рубля. Я надеюсь, что мы вернемся к конвертируемости, и тогда наша внешняя политика должна работать на повышение престижа рубля для международных расчетов», — сказал Кудрин в ходе Московского финансового форума (цитата по ТАСС).
Он добавил, что российская валюта была конвертируемой в 2006-2022 г., а также в еще двух исторических периодах: при золотом рубле Витте и золотом червонце Сокольникова.
В апреле Кудрин заявил, что проводить международные расчеты Россия сможет только с заинтересованными в этом странами. По его словам, рубль утратил статус свободно конвертируемой валюты. Однако рубль будет постепенно увеличивать свою роль в зависимости от заинтересованности других стран во взаимной торговле, посчитал глава Счетной палаты.
«Рубль постепенно, шаг за шагом, будет увеличивать свою роль — медленно, шаг за шагом, по мере того, как будет расти заинтересованность стран во взаимной торговле», — сказал он.
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