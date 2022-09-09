Годовая инфляция в России в августе замедлилась до 14,3%

Продовольственные товары в августе подешевели на 1,36% по сравнению с июлем и подорожали на 15,77% в годовом выражении, непродовольственные товары подешевели на 0,05% в месячном выражении и подорожали на 15,51% по сравнению с августом прошлого года. Стоимость услуг выросла на 0,05% к августовскому показателю и на 10,45% в годовом выражении. В месячном выражении потребительские цены снизились на 0,52%.