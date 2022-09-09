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Экономика

Годовая инфляция в России в августе замедлилась до 14,3%

Ведомости

Годовая инфляция в России в августе текущего года замедлилась до 14,3% против 15,1% в июле, следует из данных Росстата.

Продовольственные товары в августе подешевели на 1,36% по сравнению с июлем и подорожали на 15,77% в годовом выражении, непродовольственные товары подешевели на 0,05% в месячном выражении и подорожали на 15,51% по сравнению с августом прошлого года. Стоимость услуг выросла на 0,05% к августовскому показателю и на 10,45% в годовом выражении. В месячном выражении потребительские цены снизились на 0,52%.

Дефляция в России наблюдается с июня, тогда по итогам месяца она составила 0,35%, а в июле ускорилась до 0,39%. Наибольшее влияние на динамику цен в июле, как сообщал Росстат, оказало удешевление на 11,53% плодоовощной продукции. Капуста подешевела на 33,2%, картофель – на 27,6%, свекла – на 27,1%, виноград – на 15,7%.

Совет директоров Банка России на заседании 22 июля понизил ключевую ставку сразу на 150 базисных пунктов — до 8% годовых. ЦБ объяснил это решение тем, что текущие темпы прироста потребительских цен остаются низкими, способствуя дальнейшему замедлению годовой инфляции, — это связано как с влиянием набора разовых факторов, так и со сдержанной динамикой потребительского спроса.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных