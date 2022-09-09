Парламент Грузии принял нужные для присоединения к зоне евро законы
Парламент Грузии принял в третьем, окончательном чтении пакет законодательных поправок, необходимых для присоединения страны к единой зоне платежей в евро (SEPA), сообщил ТАСС со ссылкой на пресс-службу парламента.
Изменения законодательства включают в себя три пакета – проект закона о Национальном банке, о деятельности коммерческих банков, о налоговой системе и налоговой службе. В общей сложности изменения затронут 21 закон.
Ранее днем документы были рассмотрены во втором чтении на заседании бюджетно-финансового комитета парламента. В пресс-службе уточнили, что изменения в представленные законопроекты после первого чтения не вносились, но были учтены замечания профильных ведомств и ассоциации банков.
О том, что власти Грузии готовятся присоединиться к SEPA, в конце августа сообщил премьер-министр страны Ираклий Гарибашвили. Он рассказал, что в этом направлении работают сейчас минэкономики, национальный банк и другие государственные органы, а также анонсировал принятие законодательных поправок.
Жители стран, являющихся частью SEPA, могут совершать безналичные платежи в евро в любую точку Евросоюза, а также в ряд стран, не входящих в ЕС. SEPA была запущена европейскими банками при поддержке национальных правительств и Еврокомиссии в 2008 г., на сегодняшний день ее участниками являются 36 стран в Европе.