Парламент Грузии принял нужные для присоединения к зоне евро законы

Жители стран, являющихся частью SEPA, могут совершать безналичные платежи в евро в любую точку Евросоюза, а также в ряд стран, не входящих в ЕС. SEPA была запущена европейскими банками при поддержке национальных правительств и Еврокомиссии в 2008 г., на сегодняшний день ее участниками являются 36 стран в Европе.