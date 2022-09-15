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Экономика

РБК узнал о запросе приграничными регионами субсидий на внедрение «Безопасного города»

Ведомости

Губернаторы российских регионов, которые граничат с Донецкой и Луганской народными республиками, а также Украиной, обратились к вице-премьеру — главе Минпромторга Денису Мантурову с просьбой выделить дополнительные средства из федерального бюджета на внедрение аппаратно-программного комплекса «Безопасный город», об этом сообщил РБК со ссылкой на источники.

Уточняется, что губернаторы Курской, Брянской, Белгородской и Ростовской областей подготовили и направили письма с просьбой об этом в конце августа — начале сентября. По информации издания, главы Крыма, Севастополя, Воронежской области и Краснодарского края обратятся к Мантурову позже.

В частности, губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем письме указал на возросшую угрозу диверсионных атак на объекты гражданской инфраструктуры в условиях участившихся противоправных действий вблизи границы с Белгородской областью на фоне специальной военной операции на Украине. По мнению Гладкова, внедрение системы «Безопасный город» в регионе позволит обеспечить «соответствующий режим работы органов госвласти регионального и муниципального уровней».

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По расчетам правительства Белгородской области, ориентировочная стоимость установки АПК в регионе составляет 1,75 млрд руб., сказано в письме. Гладков попросил выделить эту сумму из федерального бюджета.

Губернатор Курской области Роман Старовойт в своем письме сообщил, что региону потребуется 1,5 млрд руб. на эти цели. По информации издания, из средств федерального бюджета на внедрение «Безопасного города» в восьми регионах потребуется выделить в общей сложности около 13,7 млрд руб.

АПК «Безопасный город» собирает и обрабатывает данные о чрезвычайных ситуациях, поступающих из разных систем мониторинга, в том числа с камер видеонаблюдения, сенсоров, газоанализаторов и др. Всего в состав АПК должно войти около 150 систем, которые сгруппированы в четыре блока. В частности, они осуществляют контроль за транспортной безопасностью, экологической безопасностью, безопасностью населения, городской и коммунальной инфраструктуры, а также координируют работы служб и ведомств.

На сегодняшний момент система «Безопасный город» частично реализована в десяти регионах, в том числе в Курской области.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных