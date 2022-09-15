РБК узнал о запросе приграничными регионами субсидий на внедрение «Безопасного города»

АПК «Безопасный город» собирает и обрабатывает данные о чрезвычайных ситуациях, поступающих из разных систем мониторинга, в том числа с камер видеонаблюдения, сенсоров, газоанализаторов и др. Всего в состав АПК должно войти около 150 систем, которые сгруппированы в четыре блока. В частности, они осуществляют контроль за транспортной безопасностью, экологической безопасностью, безопасностью населения, городской и коммунальной инфраструктуры, а также координируют работы служб и ведомств.