FT: производители сланцевого газа в США предупредили, что не смогут нарастить поставки в ЕС
Производители сланцевого газа и нефти в США не смогут предстоящей зимой резко увеличить поставки в страны Европы, которые рискуют столкнуться с энергетическим кризисом, передает газета Financial Times.
«Не похоже, чтобы США могли накачать больше. Помощи не будет. Ни со стороны производителей газа, ни со стороны производителей нефти», — считает глава инвестиционной компании Quantum Energy Partners Уил Вэн Ло. С ним согласился исполнительный директор нефтяной компании Pioneer Natural Resources Скотт Шеффилд, отметив, что не замечает открытия новых буровых установок.
Издание подчеркнуло, что в результате сланцевых разработок в прошедшем десятилетии США стали крупнейшим в мире производителем нефти: до пандемии коронавируса в стране добывалось 13 млн баррелей в сутки, или более чем 10% от глобальных поставок. При этом на фоне вспышки COVID-19 объемы добычи заметно просели до 12 млн баррелей в сутки.
После начала спецоперации на Украине западные государства ввели масштабные санкции против России. Ограничения в том числе коснулись энергетики. Из-за сокращения поставок газа страны Европы столкнулись с нехваткой энергоносителей, в результате чего цены на газ в Европе начали расти.
Министры энергетики стран Евросоюза (ЕС) в Брюсселе в ходе экстренного заседания Совета ЕС по энергетике 9 сентября не смогли согласовать введение потолка цен на российский газ. Источники Bloomberg пояснили, что страны ЕС не спешат ограничивать цены только на российский газ из-за опасений, что РФ в ответ может полностью прекратить его поставки.
О том, что Россия не станет продавать ЕС энергоресурсы на невыгодных для себя условиях, говорил президент РФ Владимир Путин 7 сентября на ВЭФ-2022 во Владивостоке, назвав идею административным способом ограничить цены на газ из России «чушью и бредом». «Будут приниматься какие-то решения политического характера, противоречащие контрактам? Да мы их просто выполнять не будем! И вообще не будем ничего поставлять, если это противоречит нашим интересам», — предупредил Путин.
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