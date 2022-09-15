Правительство просубсидирует морские перевозки между Калининградом и другими регионами
Правительство России приняло решение ввести механизм субсидирования морских перевозок между Калининградом и регионами, об этом сообщил премьер-министр Михаил Мишустин.
«На эти цели в текущем году выделяется свыше 1,34 млрд руб. Рассчитываем, что по льготному тарифу суммарно в обе стороны до конца декабря будет перевезено около 900 000 т грузов. Речь идет о нефти, нефтепродуктах, угле, цементе, торфе, строительном кирпиче, а также об автомобилях и мебели. Важно максимально оперативно организовать работу по распределению субсидий между российскими судоходными компаниями», — сообщил он.
Ранее президент России Владимир Путин в ходе рабочего визита в Калининградскую область 1 сентября пообещал сделать перевозки в регион удобнее и экономически целесообразнее.
В середине июня из-за санкций Евросоюза Литва приостанавливала транзит части грузов в Калининградскую область из остальной части России. Страна также перестала пропускать российские фуры с товарами. По данным властей Калининграда, под ограничения попало около 50% транзита. Транзит между Калининградской областью и другими регионами России был восстановлен 22 июля, однако некоторые ограничения сохранились. В конце августа литовская таможня сообщила об ужесточении контроля грузов на границе с Россией.
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