Правительство просубсидирует морские перевозки между Калининградом и другими регионами

«На эти цели в текущем году выделяется свыше 1,34 млрд руб. Рассчитываем, что по льготному тарифу суммарно в обе стороны до конца декабря будет перевезено около 900 000 т грузов. Речь идет о нефти, нефтепродуктах, угле, цементе, торфе, строительном кирпиче, а также об автомобилях и мебели. Важно максимально оперативно организовать работу по распределению субсидий между российскими судоходными компаниями», — сообщил он.