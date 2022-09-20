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Экономика

Импорт российского золота в Швейцарию достиг максимума с апреля 2020 года

Ведомости

Импорт золота из России в Швейцарию вырос до максимального уровня за два года, сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на данные Федерального таможенного управления страны.

Издание уточняет, что в Швейцарию было ввезено 5,7 т российского золота на сумму $324 млн, что является максимумом с апреля 2020 г. При этом таможенное управление уточняет, что золото прибыло не из России, а из Великобритании – в данных отображается не последнее место отправки, а последнее место переработки.

В управлении сообщили, что под санкции США, Евросоюза, Швейцарии и др. попали новые слитки, а не те, что были вывезены из страны до 4 августа 2022 г.

21 июля Евросоюз ввел седьмой пакет санкций против России. Под ограничения попали ряд чиновников, актеров и российских организаций, но основным ограничением седьмого пакета стал запрет на прямой и косвенный импорт, а также покупку и передачу золота, если оно имеет российское происхождение и экспортировано из РФ. Швейцария так же, как и в случае с предыдущими шестью пакетами санкций Евросоюза в отношении России, поддержала его в начале августа.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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