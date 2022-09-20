Импорт российского золота в Швейцарию достиг максимума с апреля 2020 года
Импорт золота из России в Швейцарию вырос до максимального уровня за два года, сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на данные Федерального таможенного управления страны.
Издание уточняет, что в Швейцарию было ввезено 5,7 т российского золота на сумму $324 млн, что является максимумом с апреля 2020 г. При этом таможенное управление уточняет, что золото прибыло не из России, а из Великобритании – в данных отображается не последнее место отправки, а последнее место переработки.
В управлении сообщили, что под санкции США, Евросоюза, Швейцарии и др. попали новые слитки, а не те, что были вывезены из страны до 4 августа 2022 г.
21 июля Евросоюз ввел седьмой пакет санкций против России. Под ограничения попали ряд чиновников, актеров и российских организаций, но основным ограничением седьмого пакета стал запрет на прямой и косвенный импорт, а также покупку и передачу золота, если оно имеет российское происхождение и экспортировано из РФ. Швейцария так же, как и в случае с предыдущими шестью пакетами санкций Евросоюза в отношении России, поддержала его в начале августа.