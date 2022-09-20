Импорт российского золота в Швейцарию достиг максимума с апреля 2020 года

21 июля Евросоюз ввел седьмой пакет санкций против России. Под ограничения попали ряд чиновников, актеров и российских организаций, но основным ограничением седьмого пакета стал запрет на прямой и косвенный импорт, а также покупку и передачу золота, если оно имеет российское происхождение и экспортировано из РФ. Швейцария так же, как и в случае с предыдущими шестью пакетами санкций Евросоюза в отношении России, поддержала его в начале августа.