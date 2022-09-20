Национальный банк Грузии подал заявку на присоединение к зоне евро

Заявку на членство Грузии после консультаций с Еврокомиссией будет рассматривать Европейский платежный совет, который собирается четыре раза в год. Следующее заседание состоится ориентировочно в ноябре этого года. Регулятор уточняет, что не входящие в страны еврозоны государства могут присоединиться к SEPA с 2020 г., но заявитель должен соответствовать критериям платежного совета – например, доказать, что страна имеет тесные экономические связи с Евросоюзом и ее законодательство «функционально эквивалентно» законодательству ЕС в части финансового сектора, защиты персональных данных и др.