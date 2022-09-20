Национальный банк Грузии подал заявку на присоединение к зоне евро
Национальный банк Грузии официально подал заявку на членство страны в Единой зоне платежей в евро (SEPA), сообщили в пресс-службе регулятора.
Заявку на членство Грузии после консультаций с Еврокомиссией будет рассматривать Европейский платежный совет, который собирается четыре раза в год. Следующее заседание состоится ориентировочно в ноябре этого года. Регулятор уточняет, что не входящие в страны еврозоны государства могут присоединиться к SEPA с 2020 г., но заявитель должен соответствовать критериям платежного совета – например, доказать, что страна имеет тесные экономические связи с Евросоюзом и ее законодательство «функционально эквивалентно» законодательству ЕС в части финансового сектора, защиты персональных данных и др.
«Членство Грузии в SEPA будет выгодно по нескольким направлениям: авторитет финансового сектора Грузии на международной арене значительно повысится, торговые отношения с Европейской экономической зоной станут проще, граждане Грузии получат упрощенные и более дешевые услуги, что особенно важно , в том числе с учетом растущей тенденции денежных переводов из стран ЕС», – говорится в сообщении Национального банка Грузии.
О том, что власти Грузии готовятся присоединиться к SEPA, в конце августа сообщил премьер-министр страны Ираклий Гарибашвили. Он рассказал, что в этом направлении работают сейчас минэкономики, Национальный банк и другие государственные органы, а также анонсировал принятие законодательных поправок.
9 сентября парламент Грузии принял в третьем, окончательном чтении пакет законодательных поправок, необходимых для присоединения страны к SEPA. Изменения законодательства включают в себя три пакета – проект закона о Национальном банке, о деятельности коммерческих банков, о налоговой системе и налоговой службе. В общей сложности изменения затронули 21 закон.
Жители стран, являющихся частью SEPA, могут совершать безналичные платежи в евро в любую точку Евросоюза, а также в ряд стран, не входящих в ЕС. SEPA была запущена европейскими банками при поддержке национальных правительств и Еврокомиссии в 2008 г., на сегодняшний день ее участниками являются 36 стран в Европе.