В Белоруссии ввели запрет на вывоз автомобилей в страны ЕАЭС
С 23 сентября с территории Белоруссии будет запрещено вывозить некоторые категории товаров, в том числе автомобили, об этом сообщается в постановлении, опубликованном на национальном правовом портале республики. При этом ограничения коснутся также экспортных процессов со странами-членами Евразийского экономического союза (ЕАЭС).
«Установить временный запрет на вывоз за пределы Республики Беларусь в государства-члены Евразийского экономического союза товаров по перечню согласно приложению вне зависимости от страны происхождения»,— сказано в документе. Действие ограничений сохранится до марта 2023 г.
Уточняется, что среди товаров, временно запрещенных к вывозу, помимо автомобилей, в документе также значатся мотоциклы, велосипеды, фармацевтические изделия из вулканизированной резины, смартфоны, ядерные реакторы, двигатели и др.
При этом запрет не распространяется на товары с разовой лицензией на вывоз, а а также на продукцию, чье белорусское или российское происхождение подтверждено сертификатом.
В апреле В Белоруссии было введено ограничение на вывоз из страны гречки, сахара, соли, масла и прочей бакалеи. Тогда ограничение распространялось только на вывоз за пределы ЕЭАС, а не только Белоруссии. Такое решение было связано с повышенным спросом на продовольственную продукцию в приграничных районах.
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