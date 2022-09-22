Газета
Экономика

В Белоруссии ввели запрет на вывоз автомобилей в страны ЕАЭС

Ведомости

С 23 сентября с территории Белоруссии будет запрещено вывозить некоторые категории товаров, в том числе автомобили, об этом сообщается в постановлении, опубликованном на национальном правовом портале республики. При этом ограничения коснутся также экспортных процессов со странами-членами Евразийского экономического союза (ЕАЭС).

«Установить временный запрет на вывоз за пределы Республики Беларусь в государства-члены Евразийского экономического союза товаров по перечню согласно приложению вне зависимости от страны происхождения»,— сказано в документе. Действие ограничений сохранится до марта 2023 г.

Уточняется, что среди товаров, временно запрещенных к вывозу, помимо автомобилей, в документе также значатся мотоциклы, велосипеды, фармацевтические изделия из вулканизированной резины, смартфоны, ядерные реакторы, двигатели и др.

При этом запрет не распространяется на товары с разовой лицензией на вывоз, а а также на продукцию, чье белорусское или российское происхождение подтверждено сертификатом. 

В апреле В Белоруссии было введено ограничение на вывоз из страны гречки, сахара, соли, масла и прочей бакалеи. Тогда ограничение распространялось только на вывоз за пределы ЕЭАС, а не только Белоруссии. Такое решение было связано с повышенным спросом на продовольственную продукцию в приграничных районах.

Подписывайтесь на «Ведомости» в Telegram и будьте в курсе главных новостей экономики и бизнеса

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных