В Белоруссии ввели запрет на вывоз автомобилей в страны ЕАЭС

В апреле В Белоруссии было введено ограничение на вывоз из страны гречки, сахара, соли, масла и прочей бакалеи. Тогда ограничение распространялось только на вывоз за пределы ЕЭАС, а не только Белоруссии. Такое решение было связано с повышенным спросом на продовольственную продукцию в приграничных районах.