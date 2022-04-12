Белоруссия ограничила вывоз гречки, сахара и соли

6 апреля о введении временных ограничений на экспорт зерна и муки объявили в Казахстане. Министр сельского хозяйства республики Ербол Карашукеев заявил, что до 15 июня экспортеры зерна смогут вывезти из Казахстана 1 млн тонн зерна, но должны будут поставить 10% от этого объема на внутренний рынок по низким ценам. По его мнению, эти квоты не ограничивают права экспортеров муки и зерна, поскольку поставки муки на экспорт за последние пять лет составляли в среднем 100 000-120 000 т в месяц, зерна — 300 000 т в месяц.