Белоруссия ограничила вывоз гречки, сахара и соли
Белоруссия ввела ограничения на вывоз за пределы Евразийского экономического союза (ЕАЭС) некоторых видов продовольственных товаров физическими лицами, передает агентство «Белта» со ссылкой на правительство республики.
В соответствии с введенными ограничениями, за пределы ЕАЭС можно вывозить до 1 кг — муки (гречневой или пшеничной), отдельных видов круп (гречневой, рисовой, манной, овсяной, овсяных хлопьев, пшена), сахара, соли, макаронных изделий, до 1 л растительного масла, а также до 3 банок консервов мясных, молочных и рыбных за исключением консервов для детского питания.
«Постановление принято для защиты внутреннего рынка в связи с повышенным спросом в приграничных районах на бакалейные товары, которые физлица приобретают коммерческими партиями для вывоза за пределы Беларуси», — сообщили в пресс-службе кабмине.
В правительстве также отметили, что ограничение не распространяется на товары, приобретенные в магазинах беспошлинной торговли, расположенных в пунктах пропуска через государственную границу республики.
6 апреля о введении временных ограничений на экспорт зерна и муки объявили в Казахстане. Министр сельского хозяйства республики Ербол Карашукеев заявил, что до 15 июня экспортеры зерна смогут вывезти из Казахстана 1 млн тонн зерна, но должны будут поставить 10% от этого объема на внутренний рынок по низким ценам. По его мнению, эти квоты не ограничивают права экспортеров муки и зерна, поскольку поставки муки на экспорт за последние пять лет составляли в среднем 100 000-120 000 т в месяц, зерна — 300 000 т в месяц.
В середине марта Россия ввела запрет на экспорт зерновых. Продажи зерна в страны ЕАЭС, куда входит и Казахстан, запрещены до 30 июня. Кроме того, до 31 августа действует запрет на вывоз сахара за границу. Исключение предусмотрено для поставок по лицензиям на экспорт, выданным Минпромторгом РФ.