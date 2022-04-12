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Белоруссия ограничила вывоз гречки, сахара и соли

Ведомости

Белоруссия ввела ограничения на вывоз за пределы Евразийского экономического союза (ЕАЭС) некоторых видов продовольственных товаров физическими лицами, передает агентство «Белта» со ссылкой на правительство республики. 

В соответствии с введенными ограничениями, за пределы ЕАЭС можно вывозить до 1 кг — муки (гречневой или пшеничной), отдельных видов круп (гречневой, рисовой, манной, овсяной, овсяных хлопьев, пшена), сахара, соли, макаронных изделий, до 1 л растительного масла, а также до 3 банок консервов мясных, молочных и рыбных за исключением консервов для детского питания. 

«Постановление принято для защиты внутреннего рынка в связи с повышенным спросом в приграничных районах на бакалейные товары, которые физлица приобретают коммерческими партиями для вывоза за пределы Беларуси», — сообщили в пресс-службе кабмине.

В правительстве также отметили, что ограничение не распространяется на товары, приобретенные в магазинах беспошлинной торговли, расположенных в пунктах пропуска через государственную границу республики.

6 апреля о введении временных ограничений на экспорт зерна и муки объявили в Казахстане. Министр сельского хозяйства республики Ербол Карашукеев заявил, что до 15 июня экспортеры зерна смогут вывезти из Казахстана 1 млн тонн зерна, но должны будут поставить 10% от этого объема на внутренний рынок по низким ценам. По его мнению, эти квоты не ограничивают права экспортеров муки и зерна, поскольку поставки муки на экспорт за последние пять лет составляли в среднем 100 000-120 000 т в месяц, зерна — 300 000 т в месяц.

В середине марта Россия ввела запрет на экспорт зерновых. Продажи зерна в страны ЕАЭС, куда входит и Казахстан, запрещены до 30 июня. Кроме того, до 31 августа действует запрет на вывоз сахара за границу. Исключение предусмотрено для поставок по лицензиям на экспорт, выданным Минпромторгом РФ.

Ранее по теме: Казахстан введет квоты на экспорт зерна и муки до 15 июня
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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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