Казахстан введет квоты на экспорт зерна и муки до 15 июня
Казахстан введет временные ограничения на экспорт зерна и муки, сказал журналистам министр сельского хозяйства республики Ербол Карашукеев. По его словам, мера будет принята в течение двух недель, она будет действовать до 15 июня.
«На МВК (Межведомственной комиссии — Ред.) решение принято, сейчас идёт процедура согласования самих правил, в ближайшее время, я думаю, в течение двух недель, будет введено. Мы предложили до 15 июня ввести, на МВК принято решение до 15 июня», — приводит слова министра издание «Власть».
Карашукеев уточнил, что в этот период экспортеры зерна смогут вывезти из Казахстана 1 млн тонн зерна, но должны будут поставить 10% от этого объема на внутренний рынок по низким ценам.
«То же самое мы предлагаем в отношении мукомолов сделать: они могут до 15 июня вывезти 300 тыс. тонн муки, 10% от этого поставив на внутренний рынок. Я думаю, условия очень справедливые», — добавил министр.
По его мнению, эти квоты не ограничивают права экспортеров муки и зерна, поскольку поставки муки на экспорт за последние пять лет составляли в среднем 100 000-120 000 т в месяц, зерна — 300 000 т в месяц.
В понедельник, 4 апреля, Карашукеев заявил, что планируемое введение квот обусловлено тем, что местные производители «не хотят продавать зерно мукомольщикам». Он отметил, что баланс зерновых в Казахстане положительный и правительство контролирует ситуацию. Кроме того, зерна хватит для внутреннего рынка страны и останется на экспорт на уровне среднегодовых объемов.
В середине марта Россия ввела запрет на экспорт зерновых. Продажи зерна в страны ЕАЭС, куда входит и Казахстан, запрещены до 30 июня. Кроме того, до 31 августа действует запрет на вывоз сахара за границу. Исключение предусмотрено для поставок по лицензиям на экспорт, выданным Минпромторгом РФ.