Газета
Экономика

Казахстан введет квоты на экспорт зерна и муки до 15 июня

Ведомости

Казахстан введет временные ограничения на экспорт зерна и муки, сказал журналистам министр сельского хозяйства республики Ербол Карашукеев. По его словам, мера будет принята в течение двух недель, она будет действовать до 15 июня.

«На МВК (Межведомственной комиссии — Ред.) решение принято, сейчас идёт процедура согласования самих правил, в ближайшее время, я думаю, в течение двух недель, будет введено. Мы предложили до 15 июня ввести, на МВК принято решение до 15 июня», — приводит слова министра издание «Власть».

Карашукеев уточнил, что в этот период экспортеры зерна смогут вывезти из Казахстана 1 млн тонн зерна, но должны будут поставить 10% от этого объема на внутренний рынок по низким ценам.

«То же самое мы предлагаем в отношении мукомолов сделать: они могут до 15 июня вывезти 300 тыс. тонн муки, 10% от этого поставив на внутренний рынок. Я думаю, условия очень справедливые», — добавил министр.

По его мнению, эти квоты не ограничивают права экспортеров муки и зерна, поскольку поставки муки на экспорт за последние пять лет составляли в среднем 100 000-120 000 т в месяц, зерна — 300 000 т в месяц.

В понедельник, 4 апреля, Карашукеев заявил, что планируемое введение квот обусловлено тем, что местные производители «не хотят продавать зерно мукомольщикам». Он отметил, что баланс зерновых в Казахстане положительный и правительство контролирует ситуацию. Кроме того, зерна хватит для внутреннего рынка страны и останется на экспорт на уровне среднегодовых объемов.

В середине марта Россия ввела запрет на экспорт зерновых. Продажи зерна в страны ЕАЭС, куда входит и Казахстан, запрещены до 30 июня. Кроме того, до 31 августа действует запрет на вывоз сахара за границу. Исключение предусмотрено для поставок по лицензиям на экспорт, выданным Минпромторгом РФ.

Ранее по теме: Путин заявил об осложнении ситуации с продовольствием в мире

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных