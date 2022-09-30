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Экономика

Еврокомиссар по энергетике предупредила о непростой зиме в Европе

Ведомости

Грядущая зима будет непростой для Европы, а следующая станет еще более тяжелой, заявила еврокомиссар по энергетике Кадри Симсон на пресс-конференции.

«За столом министры выразили обеспокоенность, также как и я, что зима будет непростой для нас, а следующая будет ещё более тяжелой», — сказала еврокомиссар после внеочередного совета министров энергетики стран ЕС (цитата по «Прайму»).

После начала спецоперации на Украине западные страны ввели санкции против России, которые в том числе затронули энергетику. На фоне ограничений и сокращения поставок газа из России цены на энергоноситель резко выросли. Власти ЕС не раз признавали, что Европу ждет трудная зима. В то же время снимать санкции они не планируют, объясняя возникшие проблемы ценой за независимость Европы от России и ее энергоресурсов и стремлением поддержать Украину.

Кроме того, на этой неделе произошли взрывы на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток — 2», которые сделали прокачку газа по ним невозможной, при этом второй «поток» так и не был запущен из-за санкций. Выступая сегодня в Кремля президент России Владимир Путин заявил, что за диверсиями на газопроводах стоят англосаксы.

Служба внешней разведки России считает терактом аварии на двух газопроводах «Северного потока» и располагает данными, свидетельствующими о причастности к нему Запада, заявил ранее сегодня глава СВР Сергей Нарышкин.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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