Еврокомиссар по энергетике предупредила о непростой зиме в Европе
Грядущая зима будет непростой для Европы, а следующая станет еще более тяжелой, заявила еврокомиссар по энергетике Кадри Симсон на пресс-конференции.
«За столом министры выразили обеспокоенность, также как и я, что зима будет непростой для нас, а следующая будет ещё более тяжелой», — сказала еврокомиссар после внеочередного совета министров энергетики стран ЕС (цитата по «Прайму»).
После начала спецоперации на Украине западные страны ввели санкции против России, которые в том числе затронули энергетику. На фоне ограничений и сокращения поставок газа из России цены на энергоноситель резко выросли. Власти ЕС не раз признавали, что Европу ждет трудная зима. В то же время снимать санкции они не планируют, объясняя возникшие проблемы ценой за независимость Европы от России и ее энергоресурсов и стремлением поддержать Украину.
Кроме того, на этой неделе произошли взрывы на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток — 2», которые сделали прокачку газа по ним невозможной, при этом второй «поток» так и не был запущен из-за санкций. Выступая сегодня в Кремля президент России Владимир Путин заявил, что за диверсиями на газопроводах стоят англосаксы.
Служба внешней разведки России считает терактом аварии на двух газопроводах «Северного потока» и располагает данными, свидетельствующими о причастности к нему Запада, заявил ранее сегодня глава СВР Сергей Нарышкин.
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