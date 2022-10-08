Власти Севастополя ограничили отпуск бакалейных товаров и бензина
Власти Севастополя вводят ограничение на отпуск товаров бакалейной группы, заявил глава города Михаил Развозжаев. Это нужно, чтобы избежать искусственного ажиотажа, отметил он.
«Чтобы избежать ажиотажа, мы также вводим ограничение на отпуск товаров бакалейной группы: в одни руки до трех килограммов или трех пачек продуктов», — говорится в сообщении в его Telegram-канале.
Также в городе ограничена продажа бензина в канистры про запас. Глава Севастополя уверяет, что запасы продуктов и бензина в городе достаточные. Михаил Развозжаев также подчеркнул, что республика не отрезана от материка, так как есть сухопутные коридоры через новые территории, уже заработала паромная переправа в районе Крымского моста.
8 октября около 6 часов утра по московскому времени на автомобильной части Крымского моста со стороны Таманского полуострова произошел подрыв грузового автомобиля, сообщил Национальный антитеррористический комитет. В результате произошло возгорание семи топливных цистерн железнодорожного состава, следовавшего в направлении Крымского полуострова. Частично обрушились автомобильные пролеты моста. В Минтрансе России приступили к оценке повреждений, требуемых объемов и сроков восстановительных работ.
Повреждения на мосту не носят тяжелого характера, мост будет оперативно восстановлен, заявил спикер парламента Крыма Владимир Константинов. По его словам, в инциденте виновата украинская сторона.
По предварительным данным, никто не пострадал. Президент Владимир Путин распорядился создать правительственную комиссию в связи с ЧП, заявил его пресс-секретарь Дмитрий Песков. Следственный комитет России возбудил уголовное дело в связи с происшествием.