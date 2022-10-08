Власти Севастополя ограничили отпуск бакалейных товаров и бензина

Также в городе ограничена продажа бензина в канистры про запас. Глава Севастополя уверяет, что запасы продуктов и бензина в городе достаточные. Михаил Развозжаев также подчеркнул, что республика не отрезана от материка, так как есть сухопутные коридоры через новые территории, уже заработала паромная переправа в районе Крымского моста.