Песков назвал решение ОПЕК+ «победой здравого смысла»
Решение стран — участниц соглашения ОПЕК+ о снижении добычи нефти является «победой здравого смысла», а не победой России, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в эфире телеканала «Россия 1» в программе «Москва. Кремль. Путин».
«В целом то, что президенту удалось наладить взаимоуважительные отношения [с Саудовской Аравией и ОАЭ], которые основываются на взаимной выгоде, на доверии взаимном, конечно, это помогает обсуждать самые острые моменты. Я не склонен говорить, что это какая-то наша победа. Нет. Это победа здравого смысла», — сказал пресс-секретарь главы государства.
По словам Пескова, США «протолкнули» ценой дестабилизации мирового энергетического рынка решение о введении «неких потолков цен». Вашингтон, считают в Кремле, также пытается манипулировать своими запасами нефти, вбрасывая дополнительное количество на рынок.
«И то, что этому противостоит такая фактически сбалансированная, вдумчивая и плановая работа стран, которые занимают в рамках ОПЕК+ ответственную позицию, в том числе и наша страна, это очень хорошо. Это хоть как-то балансирует беспредел, который устраивают американцы», — сказал Песков.
Пресс-секретарь главы государства также заявил, что США после решения ОПЕК+ «стали буквально терять самообладание» и винить в росте цен «и русских, и саудитов». Однако реальная причина сложившейся ситуации — ошибки западных политиков, подчеркнул он.
«Это хоть балансирует беспредел, который устраивают американцы», — считают в Кремле.
Страны – участницы соглашения ОПЕК+ снизят квоту на добычу нефти в ноябре и декабре 2022 г. на 2 млн барр./сутки. Об этом говорилось в сообщении по результатам министерской встречи ОПЕК+, прошедшей 5 октября. Решение принято «в свете неопределенности перспектив мировой экономики и рынка нефти, а также необходимости улучшить долгосрочные прогнозы для нефтяного рынка».
Президент США Джо Байден назвал это решение «недальновидным» и пообещал обсудить с конгрессом дополнительные инструменты сокращения контроля цен на энергоносители со стороны ОПЕК. Министр финансов США Джанет Йеллен также осудила планы по сокращению нефтедобычи, назвав эти меры бесполезными и неразумными для мировой экономики.
Группа членов палаты представителей США от Демократической партии предложила вывести американский контингент из ОАЭ и Саудовской Аравии в ответ на решение ОПЕК+ о сокращении добычи нефти, сообщило издание Washington Times.