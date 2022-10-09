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Экономика

Песков назвал решение ОПЕК+ «победой здравого смысла»

Ведомости

Решение стран — участниц соглашения ОПЕК+ о снижении добычи нефти является «победой здравого смысла», а не победой России, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в эфире телеканала «Россия 1» в программе «Москва. Кремль. Путин».

«В целом то, что президенту удалось наладить взаимоуважительные отношения [с Саудовской Аравией и ОАЭ], которые основываются на взаимной выгоде, на доверии взаимном, конечно, это помогает обсуждать самые острые моменты. Я не склонен говорить, что это какая-то наша победа. Нет. Это победа здравого смысла», — сказал пресс-секретарь главы государства.

По словам Пескова, США «протолкнули» ценой дестабилизации мирового энергетического рынка решение о введении «неких потолков цен». Вашингтон, считают в Кремле, также пытается манипулировать своими запасами нефти, вбрасывая дополнительное количество на рынок.

«И то, что этому противостоит такая фактически сбалансированная, вдумчивая и плановая работа стран, которые занимают в рамках ОПЕК+ ответственную позицию, в том числе и наша страна, это очень хорошо. Это хоть как-то балансирует беспредел, который устраивают американцы», — сказал Песков.

Пресс-секретарь главы государства также заявил, что США после решения ОПЕК+ «стали буквально терять самообладание» и винить в росте цен «и русских, и саудитов». Однако реальная причина сложившейся ситуации — ошибки западных политиков, подчеркнул он.

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«Это хоть балансирует беспредел, который устраивают американцы», — считают в Кремле.

Страны – участницы соглашения ОПЕК+ снизят квоту на добычу нефти в ноябре и декабре 2022 г. на 2 млн барр./сутки. Об этом говорилось в сообщении по результатам министерской встречи ОПЕК+, прошедшей 5 октября. Решение принято «в свете неопределенности перспектив мировой экономики и рынка нефти, а также необходимости улучшить долгосрочные прогнозы для нефтяного рынка».

Президент США Джо Байден назвал это решение «недальновидным» и пообещал обсудить с конгрессом дополнительные инструменты сокращения контроля цен на энергоносители со стороны ОПЕК. Министр финансов США Джанет Йеллен также осудила планы по сокращению нефтедобычи, назвав эти меры бесполезными и неразумными для мировой экономики.

Группа членов палаты представителей США от Демократической партии предложила вывести американский контингент из ОАЭ и Саудовской Аравии в ответ на решение ОПЕК+ о сокращении добычи нефти, сообщило издание Washington Times.

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Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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