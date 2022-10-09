Песков назвал решение ОПЕК+ «победой здравого смысла»

«И то, что этому противостоит такая фактически сбалансированная, вдумчивая и плановая работа стран, которые занимают в рамках ОПЕК+ ответственную позицию, в том числе и наша страна, это очень хорошо. Это хоть как-то балансирует беспредел, который устраивают американцы», — сказал Песков.