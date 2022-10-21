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Экономика

Счетная палата: средняя пенсия к 2026 году будет ниже 30% от средней зарплаты

Ведомости

Отношение средней пенсии неработающего пенсионера в РФ к средней зарплате к 2026 г. опустится ниже 30%, пишет РБК со ссылкой на заключение Счетной палаты.

Данный коэффициент снижался все последние годы, отмечает издание: в 2017 г. он составил 35%, а по итогам текущего года прогнозируется на уровне 31,4%. Сохранение тренда на понижение объясняется тем, что хотя пенсии и будут расти с опережением инфляции, зарплаты будут расти быстрее.

Так, с 1 января следующего года пенсии будут повышены на 4,8%, а с января 2024 г. – на 4,6%. Общий же размер индексации (с учетом проведенной досрочно с 1 июня 2022 г. на 10%) составит 20,58% в 2023-2024 гг. Средняя зарплата при этом к 2025 г. увеличится на 25% – до 80 000 руб.

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Как отмечает РБК, Россия в 2018 г. ратифицировала Конвенцию Международной организации труда (МОТ) о минимальных нормах социального обеспечения, по которой пенсия по старости не должна быть менее 40% от утраченного заработка (т. н. коэффициент замещения). Как отмечали годом ранее аналитики НИУ-ВШЭ, соотношение между средней пенсией и зарплатой формально не является этим коэффициентом, однако «позволяет судить о том, что получают от экономического роста эти две социальные группы».

С 1 января 2022 г. пенсии неработающих пенсионеров проиндексировали на 5,9%. Однако из-за рекордной инфляции в 8,39% по итогам 2021 г. выплаты дополнительно проиндексировали на 8,6%. С 1 июня правительство увеличило все социальные выплаты на 10%, после чего пенсии неработающих пенсионеров выросли в среднем до 19 360 руб.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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