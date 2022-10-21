Счетная палата: средняя пенсия к 2026 году будет ниже 30% от средней зарплаты

Как отмечает РБК, Россия в 2018 г. ратифицировала Конвенцию Международной организации труда (МОТ) о минимальных нормах социального обеспечения, по которой пенсия по старости не должна быть менее 40% от утраченного заработка (т. н. коэффициент замещения). Как отмечали годом ранее аналитики НИУ-ВШЭ, соотношение между средней пенсией и зарплатой формально не является этим коэффициентом, однако «позволяет судить о том, что получают от экономического роста эти две социальные группы».