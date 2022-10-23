МВФ: расходы на проживание в Европе из-за энергокризиса вырастут в 2022 году на 7%

Также с 5 декабря в ЕС вступит в силу эмбарго на морские поставки нефти из России, 5 февраля 2023 г. – на поставки нефтепродуктов. Также будет введен «потолок» цен на российскую нефть, предложенный странами «большой семерки» (G7; входят Франция, Германия, Италия, Великобритания, США, Канада, Япония). При этом президент России Владимир Путин не раз отмечал, что страна не станет продавать энергоресурсы в ущерб себе, а на «Российской энергетической неделе» он заявил, что РФ не будет поставлять топливо тем странам, которые введут ценовой потолок на нефть.