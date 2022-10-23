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Экономика

МВФ: расходы на проживание в Европе из-за энергокризиса вырастут в 2022 году на 7%

Ведомости

На фоне энергетического кризиса стоимость проживания в европейских странах в 2022 г. по сравнению с 2021 г. вырастет на 7%, сообщил ТАСС со ссылкой на региональный доклад Международного валютного фонда (МВФ).

По данным аналитиков МВФ, в 2023 г. по сравнению с 2021 г. расходы домохозяйств вырастут на 9%. В докладе отмечается, что рост цен на топливо отразится и на бизнесе. «Многие европейские фирмы уже ограничили или планируют ограничить выпуск товаров в таких секторах, как производство удобрений, стекла, стали и алюминия, что, вероятно, приведет к дополнительному росту цен в производственно-сбытовых цепочках», – говорится в докладе.

В МВФ подчеркнули, что текущий энергетический кризис в Европе был спровоцирован практически полным прекращением импорта энергоресурсов из России.

Энергетический кризис в Европе начался в 2021 г. на фоне форсирования энергоперехода на «зеленые» источники энергии, низкого уровня заполненности европейских ПХГ и падения выработки ветряных электростанций из-за безветренной погоды.

В 2022 г. ситуация усугубилась из-за перебоев с поставками энергоносителей из России после начала спецоперации на Украине и введенных вслед за этим антироссийских санкций. Цена на газ в начале марта установила абсолютный рекорд, когда котировки фьючерсов на TTF приближались к $3900 за 1000 куб. м.

Также с 5 декабря в ЕС вступит в силу эмбарго на морские поставки нефти из России, 5 февраля 2023 г. – на поставки нефтепродуктов. Также будет введен «потолок» цен на российскую нефть, предложенный странами «большой семерки» (G7; входят Франция, Германия, Италия, Великобритания, США, Канада, Япония). При этом президент России Владимир Путин не раз отмечал, что страна не станет продавать энергоресурсы в ущерб себе, а на «Российской энергетической неделе» он заявил, что РФ не будет поставлять топливо тем странам, которые введут ценовой потолок на нефть.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных