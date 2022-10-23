МВФ: расходы на проживание в Европе из-за энергокризиса вырастут в 2022 году на 7%
На фоне энергетического кризиса стоимость проживания в европейских странах в 2022 г. по сравнению с 2021 г. вырастет на 7%, сообщил ТАСС со ссылкой на региональный доклад Международного валютного фонда (МВФ).
По данным аналитиков МВФ, в 2023 г. по сравнению с 2021 г. расходы домохозяйств вырастут на 9%. В докладе отмечается, что рост цен на топливо отразится и на бизнесе. «Многие европейские фирмы уже ограничили или планируют ограничить выпуск товаров в таких секторах, как производство удобрений, стекла, стали и алюминия, что, вероятно, приведет к дополнительному росту цен в производственно-сбытовых цепочках», – говорится в докладе.
В МВФ подчеркнули, что текущий энергетический кризис в Европе был спровоцирован практически полным прекращением импорта энергоресурсов из России.
Энергетический кризис в Европе начался в 2021 г. на фоне форсирования энергоперехода на «зеленые» источники энергии, низкого уровня заполненности европейских ПХГ и падения выработки ветряных электростанций из-за безветренной погоды.
В 2022 г. ситуация усугубилась из-за перебоев с поставками энергоносителей из России после начала спецоперации на Украине и введенных вслед за этим антироссийских санкций. Цена на газ в начале марта установила абсолютный рекорд, когда котировки фьючерсов на TTF приближались к $3900 за 1000 куб. м.
Также с 5 декабря в ЕС вступит в силу эмбарго на морские поставки нефти из России, 5 февраля 2023 г. – на поставки нефтепродуктов. Также будет введен «потолок» цен на российскую нефть, предложенный странами «большой семерки» (G7; входят Франция, Германия, Италия, Великобритания, США, Канада, Япония). При этом президент России Владимир Путин не раз отмечал, что страна не станет продавать энергоресурсы в ущерб себе, а на «Российской энергетической неделе» он заявил, что РФ не будет поставлять топливо тем странам, которые введут ценовой потолок на нефть.