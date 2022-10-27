Сечин назвал «зеленую» политику причиной энергокризиса
Причиной искусственно созданного энергокризиса являются недоинвестирование в отрасль на фоне политики «зеленого» перехода и отказ от российских углеводородов, об этом сообщил директор «Роснефти» Игорь Сечин на XV Веронском Евразийском экономическом форуме в Баку.
«Накопленный недостаток инвестиций, а также отказ от российских углеводородов приводят к острому дефициту энергоресурсов и росту цены, раскручивая инфляционную спираль по всему миру. При этом ведущие европейские энергетические компании, несмотря на разразившийся в регионе энергетический кризис, под давлением климатической политики продолжают снижать инвестиции в нефтяную отрасль», — сказал Сечин (цит. по «РИА Новости»).
По его словам, Shell уже сообщила о полном прекращении геологоразведки в новых бассейнах к 2025 г., а Eni планирует увеличить объем добычи газа до 60% в 2030 г. и до 90% — к 2040 г., сократив при этом добычу нефти до минимумов.
В результате волатильность на энергорынке, которая наблюдалась в течение последних лет, стала беспредельной. «Никакого единого энергетического рынка больше нет. Нет никаких правил», — подчеркнул он.
Глава «Роснефти» также сообщил, что санкционное давление США достигло кульминации и привело к «диверсионной деятельности». В качестве примера он привел произошедшее на двух газопроводах «Северный поток» в конце сентября, когда на двух линиях были обнаружены утечки. Ранее в Кремле назвали это ЧП «актом государственного терроризма» и обвинили в этом киевский режим. Однако сильнее всего от санкционной политики Запада пострадала сама Европа, которая лишилась возможности диверсифицировать поставки энергоресурсов.
С началом спецоперации на Украине и введением новых санкций против России волатильность на газовом рынке Европы усилилась. В начале марта спотовые цены газа в Европе приближались к $3900 за 1000 куб. м, а затем стабилизировались в районе $2000.
При этом 26 августа, по данным биржи ICE, биржевые цены на газ в Европе превысили $3500 за 1000 куб. м впервые с 8 марта. Это произошло незадолго до того, как «Газпром» приостановил работу последней турбины «Северного потока» для проведения технического обслуживания и планово-предупредительных работ. Энергетический кризис в Европе может затянуться на несколько зим из-за сокращения поставок топлива из России, говорил в конце августа глава международной нефтегазовой компании Royal Dutch Shell Бен ван Берден.
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