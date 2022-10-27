Сечин назвал «зеленую» политику причиной энергокризиса

Глава «Роснефти» также сообщил, что санкционное давление США достигло кульминации и привело к «диверсионной деятельности». В качестве примера он привел произошедшее на двух газопроводах «Северный поток» в конце сентября, когда на двух линиях были обнаружены утечки. Ранее в Кремле назвали это ЧП «актом государственного терроризма» и обвинили в этом киевский режим. Однако сильнее всего от санкционной политики Запада пострадала сама Европа, которая лишилась возможности диверсифицировать поставки энергоресурсов.