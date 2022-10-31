Уровень заполнения газохранилищ в Германии превысил 98%

«Ситуация напряженная, нельзя исключать дальнейшего ухудшения. Поставки газа в Германии в настоящее время стабильны. Безопасность поставок в Германии в настоящее время гарантирована. Федеральное сетевое агентство внимательно следит за ситуацией и находится в тесном контакте с сетевыми операторами», — говорится в сообщении.