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Экономика

Уровень заполнения газохранилищ в Германии превысил 98%

Ведомости

Уровень заполнения газохранилищ в Германии достиг 98,52%, передает Федеральное сетевое агентство (регулятор) ФРГ.

«Ситуация напряженная, нельзя исключать дальнейшего ухудшения. Поставки газа в Германии в настоящее время стабильны. Безопасность поставок в Германии в настоящее время гарантирована. Федеральное сетевое агентство внимательно следит за ситуацией и находится в тесном контакте с сетевыми операторами», — говорится в сообщении.

В агентстве отметили, что общий уровень заполнения хранилищ в стране достиг 98,52%, в хранилище Реден — 91,41%.

В марте в стране был запущен трехступенчатый план по экономии газа. Первый этап предусматривал жесткий контроль за хранением, импортом и потреблением газа.

В июне министр экономики Германии Роберт Хабек объявил о переходе ко второму этапу сокращения потребления газа, который подразумевает признание «фактического серьезного ухудшения ситуации с газоснабжением». В рамках третьего этапа в стране может быть введен режим ЧС с ограничением потребления промышленностью ради снабжения газом домохозяйств и критической инфраструктуры.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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