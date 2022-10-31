Уровень заполнения газохранилищ в Германии превысил 98%
Уровень заполнения газохранилищ в Германии достиг 98,52%, передает Федеральное сетевое агентство (регулятор) ФРГ.
«Ситуация напряженная, нельзя исключать дальнейшего ухудшения. Поставки газа в Германии в настоящее время стабильны. Безопасность поставок в Германии в настоящее время гарантирована. Федеральное сетевое агентство внимательно следит за ситуацией и находится в тесном контакте с сетевыми операторами», — говорится в сообщении.
В агентстве отметили, что общий уровень заполнения хранилищ в стране достиг 98,52%, в хранилище Реден — 91,41%.
В марте в стране был запущен трехступенчатый план по экономии газа. Первый этап предусматривал жесткий контроль за хранением, импортом и потреблением газа.
В июне министр экономики Германии Роберт Хабек объявил о переходе ко второму этапу сокращения потребления газа, который подразумевает признание «фактического серьезного ухудшения ситуации с газоснабжением». В рамках третьего этапа в стране может быть введен режим ЧС с ограничением потребления промышленностью ради снабжения газом домохозяйств и критической инфраструктуры.
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