МЭА призвало ЕС принять меры для избежания дефицита газа в 2023 году
Международное энергетическое агентство (МЭА) призвало Европу принять срочные меры для того, чтобы избежать риска нехватки природного газа в следующем году, говорится в сообщении агентства.
«Европа может столкнуться с нехваткой до 30 млрд кубометров природного газа в ключевой летний период для заполнения газовых хранилищ в 2023 г.», — отмечается в сообщении МЭА.
В настоящее время газовые хранилища в Евросоюзе заполнены на 95%, что на 5% выше среднего уровня заполнения за пять лет, следует из отчета МЭА «Никогда не рано готовиться к следующей зиме: газовый баланс Европы на 2023-2024 гг.». Однако авторы доклада предупреждают, что «подушка безопасности», которая появилась за счет текущего объема заполнения хранилищ, а также недавнего снижения цен на газ и теплой погоды, не должна привести к «чрезмерно оптимистичным выводам о будущем».
В МЭА призвали Европу не рассчитывать на те факторы, которые способствовали заполнению газовых хранилищ в этом году, поскольку они могут не повториться в 2023 г. К таким факторам относятся поставки российского газа, которые все же были сокращены в 2022 г., но в течение первого полугодия были близки к «нормальному» уровню. МЭА предупредило, что Россия в 2023 г. может полностью прекратить поставки в Европу.
«Если мы посмотрим на последние тенденции и вероятное развитие событий на мировом и европейском газовых рынках, то увидим, что следующей зимой Европа столкнется с еще более серьезными проблемами», — предупредил исполнительный директор МЭА Фатих Бироль, призвав Европу принять меры для повышения энергоэффективности и ускорения внедрения возобновляемых источников энергии.