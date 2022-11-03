МЭА призвало ЕС принять меры для избежания дефицита газа в 2023 году

В МЭА призвали Европу не рассчитывать на те факторы, которые способствовали заполнению газовых хранилищ в этом году, поскольку они могут не повториться в 2023 г. К таким факторам относятся поставки российского газа, которые все же были сокращены в 2022 г., но в течение первого полугодия были близки к «нормальному» уровню. МЭА предупредило, что Россия в 2023 г. может полностью прекратить поставки в Европу.