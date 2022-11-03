Газета
Экономика

МЭА призвало ЕС принять меры для избежания дефицита газа в 2023 году

Ведомости

Международное энергетическое агентство (МЭА) призвало Европу принять срочные меры для того, чтобы избежать риска нехватки природного газа в следующем году, говорится в сообщении агентства.

«Европа может столкнуться с нехваткой до 30 млрд кубометров природного газа в ключевой летний период для заполнения газовых хранилищ в 2023 г.», — отмечается в сообщении МЭА.

В настоящее время газовые хранилища в Евросоюзе заполнены на 95%, что на 5% выше среднего уровня заполнения за пять лет, следует из отчета МЭА «Никогда не рано готовиться к следующей зиме: газовый баланс Европы на 2023-2024 гг.». Однако авторы доклада предупреждают, что «подушка безопасности», которая появилась за счет текущего объема заполнения хранилищ, а также недавнего снижения цен на газ и теплой погоды, не должна привести к «чрезмерно оптимистичным выводам о будущем».

В МЭА призвали Европу не рассчитывать на те факторы, которые способствовали заполнению газовых хранилищ в этом году, поскольку они могут не повториться в 2023 г. К таким факторам относятся поставки российского газа, которые все же были сокращены в 2022 г., но в течение первого полугодия были близки к «нормальному» уровню. МЭА предупредило, что Россия в 2023 г. может полностью прекратить поставки в Европу.

«Если мы посмотрим на последние тенденции и вероятное развитие событий на мировом и европейском газовых рынках, то увидим, что следующей зимой Европа столкнется с еще более серьезными проблемами», — предупредил исполнительный директор МЭА Фатих Бироль, призвав Европу принять меры для повышения энергоэффективности и ускорения внедрения возобновляемых источников энергии.

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных