Экспорт из США в Россию достиг максимума с марта 2022 года
В сентябре текущего года экспорт американских товаров в Россию достиг $90,4 млн. Показатель стал максимальным с марта 2022 г., сообщают «РИА Новости» со ссылкой на доклад Бюро переписи населения США.
В августе объем американского экспорта на российский рынок составлял $66,8 млн, в июле этот показатель достиг $82,5 млн. Агентство, исходя из данных ведомства, сообщило, что в сентябре объем экспорта товаров из США превысил показатели каждого из прошедших пяти месяцев. По сравнению с началом 2022 г. экспорт из США в Россию снизился на $306,4 млн.
При этом объем импорта российской продукции на американский рынок в сентябре достиг минимального значения с января 2002 г., отмечает ТАСС. Этот показатель в сентябре составил $332,1 млн против $522,1 млн в августе. В январе 2002 г. объем импорта из России в США составлял $316,9 млн.
После начала специальной военной операции на Украине 24 февраля страны Запада, в том числе США, ЕС, Канада и Великобритания, начали вводить санкции в отношении России. В результате в марте экспорт товаров США в Россию резко упал почти в пять раз до $101,1 млн против $497,5 млн в феврале 2022 г. и $476,3 млн за март 2021 г.
В августе в силу вступило эмбарго на закупку российского угля, сейчас страны G7 обсуждают введение ценового потолка на российскую нефть и нефтепродукты, а страны ЕС — введение аналогичных ограничений в отношении трубопроводного газа из России.