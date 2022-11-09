ФАС предложила индексировать цены на газ в России на 8,5% с 1 декабря

В ведомстве уточнили, что такая мера вызвана «необходимостью бесперебойной работы и развития инфраструктуры ЖКХ по всей стране», а также для обновления теплотрасс, водопроводов и других инфраструктурных объектов. Тарифы будут изменены на холодное и горячее водоснабжение, электроэнергию, тепло, газ и твердые коммунальные отходы. По расчетам Минэкономразвития, средние расходы семьи из трех человек на оплату ЖКУ вырастут с начала зимы на 324 руб., а с 1 июля 2024 г., когда индексация будет проведена в следующий раз, — еще на 248 руб. Предельный уровень индексации составит не выше 9%.