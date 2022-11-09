ФАС предложила индексировать цены на газ в России на 8,5% с 1 декабря
Цены на газ «Газпрома» для всех потребителей в России будут проиндексированы на 8,5% с 1 декабря, соответствующие проекты приказов Федеральной антимонопольной службы (ФАС) опубликованы на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.
«На фоне текущего уровня инфляции тарифы для населения изменяются ниже инфляции. Таким образом, газовая отрасль выступает определенным демпфером для снижения негативных последствий, включая тарифы на коммунальные услуги, так как газ является основным источником для выработки тепло- и электроэнергии», – прокомментировали индексацию в ведомстве (цитата по ТАСС).
Ранее в конце сентября Минэкономразвития сообщило о переносе индексации тарифов жилищно-коммунальных услуг с 1 июля 2023 г. на 1 декабря этого года, благодаря чему индексация тарифов не будет производиться в течение более полутора лет.
В ведомстве уточнили, что такая мера вызвана «необходимостью бесперебойной работы и развития инфраструктуры ЖКХ по всей стране», а также для обновления теплотрасс, водопроводов и других инфраструктурных объектов. Тарифы будут изменены на холодное и горячее водоснабжение, электроэнергию, тепло, газ и твердые коммунальные отходы. По расчетам Минэкономразвития, средние расходы семьи из трех человек на оплату ЖКУ вырастут с начала зимы на 324 руб., а с 1 июля 2024 г., когда индексация будет проведена в следующий раз, — еще на 248 руб. Предельный уровень индексации составит не выше 9%.
1 июля каждого года в России индексируют тарифы на ЖКУ, в среднем они вырастают на 4%, но итоговая величина индексации зависит от конкретного региона. На этот год показатели индексации были определены в ноябре 2021 г. Сильнее всего стоимость ЖКУ выросла в Чечне (на 6,5%), Санкт-Петербурге (на 6,3%), Севастополе, Крыму и Татарстане (на 6,2% везде). В Москве, Якутии и Дагестане тарифы проиндексированы на 6%.
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