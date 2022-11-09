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Экономика

ФАС предложила индексировать цены на газ в России на 8,5% с 1 декабря

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Цены на газ «Газпрома» для всех потребителей в России будут проиндексированы на 8,5% с 1 декабря, соответствующие проекты приказов Федеральной антимонопольной службы (ФАС) опубликованы на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

«На фоне текущего уровня инфляции тарифы для населения изменяются ниже инфляции. Таким образом, газовая отрасль выступает определенным демпфером для снижения негативных последствий, включая тарифы на коммунальные услуги, так как газ является основным источником для выработки тепло- и электроэнергии», – прокомментировали индексацию в ведомстве (цитата по ТАСС).

Ранее в конце сентября Минэкономразвития сообщило о переносе индексации тарифов жилищно-коммунальных услуг с 1 июля 2023 г. на 1 декабря этого года, благодаря чему индексация тарифов не будет производиться в течение более полутора лет.

В ведомстве уточнили, что такая мера вызвана «необходимостью бесперебойной работы и развития инфраструктуры ЖКХ по всей стране», а также для обновления теплотрасс, водопроводов и других инфраструктурных объектов. Тарифы будут изменены на холодное и горячее водоснабжение, электроэнергию, тепло, газ и твердые коммунальные отходы. По расчетам Минэкономразвития, средние расходы семьи из трех человек на оплату ЖКУ вырастут с начала зимы на 324 руб., а с 1 июля 2024 г., когда индексация будет проведена в следующий раз, — еще на 248 руб. Предельный уровень индексации составит не выше 9%.

1 июля каждого года в России индексируют тарифы на ЖКУ, в среднем они вырастают на 4%, но итоговая величина индексации зависит от конкретного региона. На этот год показатели индексации были определены в ноябре 2021 г. Сильнее всего стоимость ЖКУ выросла в Чечне (на 6,5%), Санкт-Петербурге (на 6,3%), Севастополе, Крыму и Татарстане (на 6,2% везде). В Москве, Якутии и Дагестане тарифы проиндексированы на 6%.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных