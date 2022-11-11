Газета
Экономика

Набиуллина назвала будущее как никогда туманным

Ведомости

В настоящее время будущее выглядит как никогда туманно, заявила председатель Банка России Эльвира Набиуллина на полях форума Finopolis. 

В ходе мероприятия глава Центробанка представляла спикеров, одним из которых был председатель наблюдательного совета Мосбиржи Сергей Швецов. В марте 2022 г. он покинул пост первого заместителя председателя ЦБ. 

«Для нас в Центральном банке он выступал всегда внутренним футурологом, визионером, и сейчас, когда будущее как никогда туманно, мы, конечно, особенно скучаем по вам, Сергей Анатольевич», — заявила Набиуллина (цитата по «РИА Новости»). 

Накануне, 10 ноября, глава Банка России, отвечая на вопрос журналистов о том, прошла ли российская экономика дно или ее ожидает дальнейший спад, сообщила, что «не любит искать дно». Она отметила, что регулятор сейчас наблюдает обострение экономической и геополитической ситуаций, поэтому даже в консервативном и оптимистическом сценариях нужно рассматривать сценарии худшего развития.

В кулуарах Finopolis она также сообщила, что решение по ключевой ставке ЦБ будет принимать относительно того, как сложится ситуация. «Наш прогноз по траектории ключевой ставки — 6,5-8,5%, сейчас мы в середине этого коридора. Ставка может повыситься, понизиться и остаться на таком же уровне», — пояснила Набиуллина. 

8 ноября глава ЦБ заявила, что России нужно всеми способами создавать условия для ускоренной структурной перестройки экономики, которая потребуется и в следующем году, и в последующие годы. По ее словам, ЦБ не отказывается от базового сценария прогноза, однако альтернативный пессимистичный стал реальнее. В то же время Набиуллина указала на смещение ситуации в мировой экономике в худшую сторону.

Подписывайтесь на «Ведомости» в Telegram и будьте в курсе главных новостей экономики и бизнеса.

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных