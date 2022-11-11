Набиуллина назвала будущее как никогда туманным

8 ноября глава ЦБ заявила, что России нужно всеми способами создавать условия для ускоренной структурной перестройки экономики, которая потребуется и в следующем году, и в последующие годы. По ее словам, ЦБ не отказывается от базового сценария прогноза, однако альтернативный пессимистичный стал реальнее. В то же время Набиуллина указала на смещение ситуации в мировой экономике в худшую сторону.