Минфин США допустил закупки Индией российской нефти дороже ценового потолка

Индийские компании, по ее словам, смогут покупать нефть по любой цене, если не будут для этого пользоваться западными услугами, в том числе страховыми и финансовыми, и найдут им альтернативу. России будет трудно продавать без скидок такое же количество нефти, как сейчас, после введения Евросоюзом эмбарго на импорт, считает Йеллен.