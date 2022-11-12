Минфин США допустил закупки Индией российской нефти дороже ценового потолка
Индия сможет покупать российскую нефть в том количестве, в котором она захочет, в том числе по ценам выше установленного странами G7 механизма, который ограничит стоимость энергоносителей из России, сообщила Reuters министр финансов США Джанет Йеллен.
Индийские компании, по ее словам, смогут покупать нефть по любой цене, если не будут для этого пользоваться западными услугами, в том числе страховыми и финансовыми, и найдут им альтернативу. России будет трудно продавать без скидок такое же количество нефти, как сейчас, после введения Евросоюзом эмбарго на импорт, считает Йеллен.
«Они будут активно искать покупателей. И многие покупатели полагаются на западные услуги», — сказала глава минфина США.
Ранее в МИД Индии заявили, что страна продолжит покупать российскую нефть. Один из правительственных чиновников сообщил агентству, что Индия вряд ли будет следовать механизму потолка цен.
В октябре 2022 г. Россия, по подсчетам компании по отслеживанию танкерных перевозок нефти и газа Vortexа, вышла на первое место среди экспортеров нефти в Индию (22% от всего импорта, или 4,03 млн т). Индия в прошлом месяце впервые в истории обошла Европу по морским поставкам российской нефти.
13 октября в минфине США предложили установить предельную цену на нефть из России на отметке в районе $60 за баррель. Глава минфина США Джанет Йеллен говорила, что это позволит сократить доходы России от продажи энергоносителей, но при этом обеспечит ей сохранение прибыли от добычи. Страны «большой семерки» и Австралия 3 ноября договорились ввести фиксированную цену на нефть из России, а не устанавливать плавающую ставку, передавал Reuters со ссылкой на источники.
В начале октября ЕС утвердил восьмой пакет санкций, одной из главных мер которого стало ограничение стоимости нефти. Ценовой потолок для сырой нефти вступит в силу 5 декабря 2022 г., а для нефтепродуктов — 5 февраля 2023 г. В Еврокомиссии отметили, что данная мера разрабатывалась в «тесной координации» с G7.
12 октября президент России Владимир Путин заявил, что поставки энергоносителей в те страны, которые одобрят потолок цен, будут прекращены. До этого он неоднократно говорил, что введение ограничений приведет к росту цен на энергоносители. Во время Восточного экономического форума (ВЭФ) Путин заявил, что идея введения ценового потолка на энергоносители является «чушью и бредом».