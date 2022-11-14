Цена на газ в Европе достигла $1200 за тысячу кубометров
Стоимость газа в Европе в ходе сегодняшних торгов достигла $1200 за 1000 куб. м, свидетельствуют данные лондонской биржи ICE.
Стоимость декабрьского фьючерса на хабе TTF в Нидерландах сначала находилась на отметке $1065,5 за 1000 куб. м. По состоянию на 18:31 мск этот показатель вырос до $1200,5 на 15,8%.
В середине октября Еврокомиссия отчиталась о расходах ЕС на газ во II квартале текущего года. Согласно данным, представленным в отчете, страны ЕС закупили газа на 75 млрд евро, что в четыре раза больше, чем в прошлом году. В ЕК отметили, что это связано с более высокими ценами в сравнении с 2021 г.
Энергетический кризис в западных странах вызван сокращением поставок российских энергоносителей в Европу, а также санкциями против РФ в сфере энергетики. Власти ЕС не раз признавали, что Европу ждет трудная зима. В то же время снимать санкции они не планируют, объясняя возникшие проблемы «ценой за независимость» Европы от России и ее энергоресурсов.
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