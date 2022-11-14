Польша решила изъять долю «Газпрома» в части газопровода «Ямал – Европа»
В Польше приняли решение изъять акции «Газпрома» в компании Europol Gaz, которая владеет польским участком газопровода «Ямал — Европа», передает издание Parkiet.
«Министр развития и технологий Вальдемар Буда по представлению Агентства внутренней безопасности принял решение об изъятии доли ПАО "Газпром" в компании Europol Gaz», — говорится в сообщении.
Министерство развития и технологий республики подтвердило эту информацию. По словам Буды, установление принудительной администрации необходимо для надлежащего функционирования Europol Gaz, в том числе во избежание паралича принятия решений в этой компании и обеспечения безопасности критической инфраструктуры, предназначенной для транспортировки газа.
Газопровод «Ямал — Европа» протяженностью свыше 2000 км идет от российского Торжка по территории Белоруссии и Польши до германского Франкфурта-на-Одере. Его мощность составляет 33 млрд куб. м в год, или около 100 млн куб. м в сутки.
В конце апреля Польша внесла «Газпром» в санкционный список, заблокировав для него возможность осуществлять права по акциям и другим ценным бумагам владеющей польским участком «Ямал – Европы» компании Europol Gaz (48% принадлежит «Газпрому»), а также получать от нее дивиденды.
Москва в качестве контрсанкций внесла Europol Gaz в российский санкционный список, запретив платежи в адрес этой компании. В итоге «Газпром» 11 мая потерял возможность использовать «Ямал – Европу» для экспорта газа.
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