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Экономика

Польша решила изъять долю «Газпрома» в части газопровода «Ямал – Европа»

Ведомости

В Польше приняли решение изъять акции «Газпрома» в компании Europol Gaz, которая владеет польским участком газопровода «Ямал — Европа», передает издание Parkiet.

«Министр развития и технологий Вальдемар Буда по представлению Агентства внутренней безопасности принял решение об изъятии доли ПАО "Газпром" в компании Europol Gaz», — говорится в сообщении.

Министерство развития и технологий республики подтвердило эту информацию. По словам Буды, установление принудительной администрации необходимо для надлежащего функционирования Europol Gaz, в том числе во избежание паралича принятия решений в этой компании и обеспечения безопасности критической инфраструктуры, предназначенной для транспортировки газа.

Газопровод «Ямал — Европа» протяженностью свыше 2000 км идет от российского Торжка по территории Белоруссии и Польши до германского Франкфурта-на-Одере. Его мощность составляет 33 млрд куб. м в год, или около 100 млн куб. м в сутки.

В конце апреля Польша внесла «Газпром» в санкционный список, заблокировав для него возможность осуществлять права по акциям и другим ценным бумагам владеющей польским участком «Ямал – Европы» компании Europol Gaz (48% принадлежит «Газпрому»), а также получать от нее дивиденды.

Москва в качестве контрсанкций внесла Europol Gaz в российский санкционный список, запретив платежи в адрес этой компании. В итоге «Газпром» 11 мая потерял возможность использовать «Ямал – Европу» для экспорта газа.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных