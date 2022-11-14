Польша решила изъять долю «Газпрома» в части газопровода «Ямал – Европа»

Газопровод «Ямал — Европа» протяженностью свыше 2000 км идет от российского Торжка по территории Белоруссии и Польши до германского Франкфурта-на-Одере. Его мощность составляет 33 млрд куб. м в год, или около 100 млн куб. м в сутки.