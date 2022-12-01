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Экономика

Счетная палата проверит эффективность оказания помощи по соцконтрактам

Ведомости

Счетная палата приступила к анализу результативности работы Минтруда и администраций трех регионов в 2021-2022 гг. по оказанию помощи гражданам на основе социальных контрактов с точки зрения снижения бедности, говорится в сообщении на сайте ведомства.

Социальный контракт – одна из форм господдержки, в рамках которой малообеспеченные семьи и малоимущие одиноко проживающие могут получить от государства помощь в поиске работы, открытии собственного дела и преодолении сложной жизненной ситуации.

Как отметил аудитор Счетной палаты Сергей Штогрин, социальный контракт является фактически единственной мерой, чтобы вывести семью из бедности так, что дальнейшая постоянная поддержка государства может и не понадобиться.

«К сожалению, пока этой мерой охвачен небольшой процент малоимущих граждан: в 2019 г. – 1,9%, в 2020 г. – 5,1%, в 2021 г. – 6%. В ходе исследования мы планируем выявить основные проблемы и барьеры, связанные с реализацией этой меры поддержки, и дать предложения, направленные на совершенствование механизма ее применения», – рассказал он.

В рамках исследования будет проверена работа правительств Удмуртской Республики, Саратовской и Ивановской областей. Проверка завершится в марте 2023 г.

Вчера, 30 ноября, президент РФ Владимир Путин на совещании с правительством заявил, что уровень бедности в России снизился до 10,5% по итогам девяти месяцев этого года. Путин уточнил, что адресная поддержка государства позволила увеличить доходы наименее обеспеченных 10% населения, которые по сравнению с III кварталом прошлого года прибавили 27,8%. «В целом номинальный рост доходов за девять месяцев есть, он 12,8%, но это номинальный. А нам нужно добиться реального роста», — подчеркнул глава государства.

Согласно предварительным данным Росстата за первое полугодие 2022 г., примерно 18,9 млн человек, или 13% населения всей страны, проживает в России ниже черты бедности. По итогам 2021 г. эта доля находилась на уровне 11% (примерно 16,1 млн человек), что было минимальным значением с 2013 г., когда число проживающих за чертой бедности составило 15,5 млн человек.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных