Счетная палата проверит эффективность оказания помощи по соцконтрактам

Вчера, 30 ноября, президент РФ Владимир Путин на совещании с правительством заявил, что уровень бедности в России снизился до 10,5% по итогам девяти месяцев этого года. Путин уточнил, что адресная поддержка государства позволила увеличить доходы наименее обеспеченных 10% населения, которые по сравнению с III кварталом прошлого года прибавили 27,8%. «В целом номинальный рост доходов за девять месяцев есть, он 12,8%, но это номинальный. А нам нужно добиться реального роста», — подчеркнул глава государства.