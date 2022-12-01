Счетная палата проверит эффективность оказания помощи по соцконтрактам
Счетная палата приступила к анализу результативности работы Минтруда и администраций трех регионов в 2021-2022 гг. по оказанию помощи гражданам на основе социальных контрактов с точки зрения снижения бедности, говорится в сообщении на сайте ведомства.
Социальный контракт – одна из форм господдержки, в рамках которой малообеспеченные семьи и малоимущие одиноко проживающие могут получить от государства помощь в поиске работы, открытии собственного дела и преодолении сложной жизненной ситуации.
Как отметил аудитор Счетной палаты Сергей Штогрин, социальный контракт является фактически единственной мерой, чтобы вывести семью из бедности так, что дальнейшая постоянная поддержка государства может и не понадобиться.
«К сожалению, пока этой мерой охвачен небольшой процент малоимущих граждан: в 2019 г. – 1,9%, в 2020 г. – 5,1%, в 2021 г. – 6%. В ходе исследования мы планируем выявить основные проблемы и барьеры, связанные с реализацией этой меры поддержки, и дать предложения, направленные на совершенствование механизма ее применения», – рассказал он.
В рамках исследования будет проверена работа правительств Удмуртской Республики, Саратовской и Ивановской областей. Проверка завершится в марте 2023 г.
Вчера, 30 ноября, президент РФ Владимир Путин на совещании с правительством заявил, что уровень бедности в России снизился до 10,5% по итогам девяти месяцев этого года. Путин уточнил, что адресная поддержка государства позволила увеличить доходы наименее обеспеченных 10% населения, которые по сравнению с III кварталом прошлого года прибавили 27,8%. «В целом номинальный рост доходов за девять месяцев есть, он 12,8%, но это номинальный. А нам нужно добиться реального роста», — подчеркнул глава государства.
Согласно предварительным данным Росстата за первое полугодие 2022 г., примерно 18,9 млн человек, или 13% населения всей страны, проживает в России ниже черты бедности. По итогам 2021 г. эта доля находилась на уровне 11% (примерно 16,1 млн человек), что было минимальным значением с 2013 г., когда число проживающих за чертой бедности составило 15,5 млн человек.
Подписывайтесь на «Ведомости» в Telegram и будьте в курсе главных новостей экономики и бизнеса