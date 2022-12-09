Путин заявил об огромном разрыве в тарифах на энергоносители в ЕАЭС и ЕС
Цены на энергоносители в странах Евразийского экономического союза (ЕАЭС) сильно ниже, чем в европейских странах, например, тарифы на газ в десять раз меньше, заявил президент РФ Владимир Путин.
«Тарифы, цены на энергоносители в странах ЕАЭС кардинально отличаются от соответствующих тарифов наших соседей на Западе. Ну, скажем, разница в ценах на газ в странах ЕАЭС и Евросоюза [отличается] в 10 и более раз, не в какие-то проценты, а в 10 и более раз», – сказал Путин на заседании Высшего Евразийского экономического совета (ВЕЭС) в Бишкеке (цитата по ТАСС).
Низкие тарифы создают необходимые условия для экономического развития, добавил он.
Президент также рассказал о снижении в странах ЕАЭС уровня безработицы до 1%, что в семь раз ниже показателей Евросоюза.
Основным маршрутом поставки российского трубопроводного газа в ЕС сейчас является транзит по газотранспортной системе Украины (в среднем 42–43 млн куб. м в сутки). Остальной объем экспортируется в ЕС через «Турецкий поток». Как писали ранее «Ведомости», Россия в среднем поставляла в Евросоюз 76–77 млн куб. м газа в сутки против 368–377 млн куб. м в конце ноября 2021 г. Добыча же газа в России снизилась за 11 месяцев на 11,6% по сравнению с 2021 г.
В октябре Путин выступил с идеей создания нового хаба для поставок российского газа. Выпадающие объемы транспортировки газа в ЕС (из-за повреждения газопроводов «Северный поток» и «Северный поток — 2» и санкций против последнего. — «Ведомости») могут быть перенесены из Балтийского моря в Черное. В этом случае, по словам Путина, Турция может стать крупнейшим газовым хабом. 9 октября Эрдоган заявил, что договорился с Путиным о создании международного газового хаба на территории страны. Позднее стало известно, что центр распределения газа в рамках проекта хаба будет находиться во Фракии – на северо-западе республики.
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