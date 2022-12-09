Путин заявил об огромном разрыве в тарифах на энергоносители в ЕАЭС и ЕС

Основным маршрутом поставки российского трубопроводного газа в ЕС сейчас является транзит по газотранспортной системе Украины (в среднем 42–43 млн куб. м в сутки). Остальной объем экспортируется в ЕС через «Турецкий поток». Как писали ранее «Ведомости», Россия в среднем поставляла в Евросоюз 76–77 млн куб. м газа в сутки против 368–377 млн куб. м в конце ноября 2021 г. Добыча же газа в России снизилась за 11 месяцев на 11,6% по сравнению с 2021 г.