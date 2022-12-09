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Экономика

Путин заявил об огромном разрыве в тарифах на энергоносители в ЕАЭС и ЕС

Ведомости

Цены на энергоносители в странах Евразийского экономического союза (ЕАЭС) сильно ниже, чем в европейских странах, например, тарифы на газ в десять раз меньше, заявил президент РФ Владимир Путин.

«Тарифы, цены на энергоносители в странах ЕАЭС кардинально отличаются от соответствующих тарифов наших соседей на Западе. Ну, скажем, разница в ценах на газ в странах ЕАЭС и Евросоюза [отличается] в 10 и более раз, не в какие-то проценты, а в 10 и более раз», – сказал Путин на заседании Высшего Евразийского экономического совета (ВЕЭС) в Бишкеке (цитата по ТАСС).

Низкие тарифы создают необходимые условия для экономического развития, добавил он.

Президент также рассказал о снижении в странах ЕАЭС уровня безработицы до 1%, что в семь раз ниже показателей Евросоюза.

Основным маршрутом поставки российского трубопроводного газа в ЕС сейчас является транзит по газотранспортной системе Украины (в среднем 42–43 млн куб. м в сутки). Остальной объем экспортируется в ЕС через «Турецкий поток». Как писали ранее «Ведомости», Россия в среднем поставляла в Евросоюз 76–77 млн куб. м газа в сутки против 368–377 млн куб. м в конце ноября 2021 г. Добыча же газа в России снизилась за 11 месяцев на 11,6% по сравнению с 2021 г.

В октябре Путин выступил с идеей создания нового хаба для поставок российского газа. Выпадающие объемы транспортировки газа в ЕС (из-за повреждения газопроводов «Северный поток» и «Северный поток — 2» и санкций против последнего. — «Ведомости») могут быть перенесены из Балтийского моря в Черное. В этом случае, по словам Путина, Турция может стать крупнейшим газовым хабом. 9 октября Эрдоган заявил, что договорился с Путиным о создании международного газового хаба на территории страны. Позднее стало известно, что центр распределения газа в рамках проекта хаба будет находиться во Фракии – на северо-западе республики.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных