Льготную ипотеку с мая оформили более 5000 IT-специалистов

Программа льготной ипотеки для IT-специалистов была запущена в России в мае этого года. Эта мера, как и предоставление отсрочки таким сотрудникам от армии была принята на фоне оттока IT-специалистов из России после начала военной спецоперации на Украине. Претендовать на ипотеку под 5% годовых могут сотрудники аккредитованных компаний в возрасте от 22 до 44 лет со средней зарплатой от 100 000 руб. (до вычета НДФЛ) в месяц для регионов, от 150 000 руб. (до вычета НДФЛ) для городов-миллионников. Сумма кредита составляет до 18 млн в городах-миллионниках и до 9 млн руб. в остальных регионах. Стартовый взнос должен быть не меньше 15% суммы.