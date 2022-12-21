Льготную ипотеку с мая оформили более 5000 IT-специалистов
Программой льготной ипотеки для IT-специалистов воспользовались уже более 5300 человек, говорится в сообщении на сайте Минцифры.
«Программа льготной ипотеки очень востребована: сегодня ей воспользовалось уже 5310 сотрудников ИТ-компаний... Мы уверены, что новые правила получения ипотеки, проект которых внесен в правительство, сделают программу еще доступнее», – заявил замглавы Минцифры Максим Паршин.
Общая сумма оформленных кредитов составила 47,7 млрд руб. Почти 60% заемщиков – это россияне от 25 до 35 лет, причем 76% от общего числа воспользовавшихся программой – мужчины.
Наибольшие объемы выдачи ипотеки для IT зафиксированы в Москве, Подмосковье, Санкт-Петербурге, Татарстане, Краснодарском крае, Свердловской и Новосибирской области.
Программа льготной ипотеки для IT-специалистов была запущена в России в мае этого года. Эта мера, как и предоставление отсрочки таким сотрудникам от армии была принята на фоне оттока IT-специалистов из России после начала военной спецоперации на Украине. Претендовать на ипотеку под 5% годовых могут сотрудники аккредитованных компаний в возрасте от 22 до 44 лет со средней зарплатой от 100 000 руб. (до вычета НДФЛ) в месяц для регионов, от 150 000 руб. (до вычета НДФЛ) для городов-миллионников. Сумма кредита составляет до 18 млн в городах-миллионниках и до 9 млн руб. в остальных регионах. Стартовый взнос должен быть не меньше 15% суммы.
В октябре Минцифры внесло пакет поправок, направленных на упрощение доступа к программе. Так, минимальный уровень зарплаты для городов-миллионников (кроме Москвы) понижается до 120 000 руб., для остальных населенных пунктов – не менее 70 000 руб. Возраст же сотрудника предлагается закрепить в диапазоне 18-50 лет.
В России также действует еще несколько программ ипотеки, по которым государство субсидирует ставку из федерального бюджета: льготная на новостройки со ставкой 7% годовых (будет продлена до 1 июля 2024 г. по ставке 85), семейная (6% годовых), сельская (3%) и дальневосточная (2%). Последняя ранее была продлена до конца 2030 г.