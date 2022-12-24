В России продлили программу льготного кредитования импортной продукции
Правительство РФ до конца октября следующего года продлило программу льготного кредитования закупок приоритетной импортной продукции, сообщается на сайте кабмина. Постановление об этом подписал ранее на этой неделе председатель правительства Михаил Мишустин.
«Речь идет о выдаче импортерам льготных кредитов по ставке не более 30% ключевой ставки ЦБ плюс три процентных пункта. В текущих условиях это немногим больше 5%. Разница компенсируется банкам за счет субсидий из федерального бюджета», — пояснил кабмин.
Как отмечается, на компенсацию в 2023 г. предусмотрено 15,4 млрд руб., еще через год на эти цели направят 19,5 млрд рублей.
Отмечается, что срок действия льготных кредитов будет зависеть от целей займа. Так, для закупки сырья и комплектующих льготная ставка действует один год, а для оборудования и средств производства – три года.
Льготные условия распространяются на закупку импортных лекарств, продовольствия, фармацевтической продукции, транспортных средства, стройматериалов, станков, сельскохозяйственных машин и электроники. Средства также можно направить на оплату проектировочных и пусконаладочных работ, НДС и таможенных пошлин.
В мае правительство выделило более 37 млрд руб. на программу льготного кредитования закупок приоритетной импортной продукции. Сообщалось, что поддержка поможет предприятиям снизить текущие затраты и наладить поставки всех необходимых товаров и ресурсов. В октябре кабмин расширил применение льготных кредитов на закупку импортных товаров.