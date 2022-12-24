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Экономика

В России продлили программу льготного кредитования импортной продукции

Ведомости

Правительство РФ до конца октября следующего года продлило программу льготного кредитования закупок приоритетной импортной продукции, сообщается на сайте кабмина. Постановление об этом подписал ранее на этой неделе председатель правительства Михаил Мишустин.

«Речь идет о выдаче импортерам льготных кредитов по ставке не более 30% ключевой ставки ЦБ плюс три процентных пункта. В текущих условиях это немногим больше 5%. Разница компенсируется банкам за счет субсидий из федерального бюджета», — пояснил кабмин.

Как отмечается, на компенсацию в 2023 г. предусмотрено 15,4 млрд руб., еще через год на эти цели направят 19,5 млрд рублей.

Отмечается, что срок действия льготных кредитов будет зависеть от целей займа. Так, для закупки сырья и комплектующих льготная ставка действует один год, а для оборудования и средств производства – три года.

Льготные условия распространяются на закупку импортных лекарств, продовольствия, фармацевтической продукции, транспортных средства, стройматериалов, станков, сельскохозяйственных машин и электроники. Средства также можно направить на оплату проектировочных и пусконаладочных работ, НДС и таможенных пошлин.

В мае правительство выделило более 37 млрд руб. на программу льготного кредитования закупок приоритетной импортной продукции. Сообщалось, что поддержка поможет предприятиям снизить текущие затраты и наладить поставки всех необходимых товаров и ресурсов. В октябре кабмин расширил применение льготных кредитов на закупку импортных товаров.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных