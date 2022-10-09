Кабмин расширил применение льготных кредитов на закупку импортных товаров
Российские предприятия смогут использовать средства льготных кредитов, выданных на закупку приоритетной импортной продукции, при оплате проектировочных и пусконаладочных работ, а также для выплаты НДС и таможенных пошлин. Соответствующее постановление, подписанное премьер-министром Михаилом Мишустиным, опубликовано на сайте правительства.
«Российские предприятия смогут направлять средства льготных кредитов, предназначенных для закупки приоритетной импортной продукции, не только на приобретение материалов, компонентов, комплектующих, сырья и оборудования, но и на оплату проектировочных и пусконаладочных работ, а также налога на добавленную стоимость (НДС) и таможенных пошлин», — говорится в документе.
Это решение поможет поддержать предприятия в условиях санкций, считают в кабмине.
В мае 2021 г. правительство выделило более 37 млрд руб. на программу льготного кредитования закупок приоритетной импортной продукции. Отмечалось, что решение позволит выдавать импортерам льготные кредиты по ставке не более 30% ключевой ставки Центробанка плюс три процентных пункта.
В перечень приоритетной продукции, на закупки которой распространяется программа льготного кредитования, вошли в том числе продовольственные товары, лекарства, фармацевтическая продукция, транспортные средства, строительные материалы, различные станки, сельскохозяйственные машины и электроника.
Минпромторг предложил выдавать льготные кредиты на закупку приоритетных для российской экономики импортных товаров в середине мая. В проекте постановления правительства, который направил первый заместитель министра промышленности и торговли Василий Осьмаков, было сказано, что на компенсацию потерь банкам будет предоставлена субсидия в размере 70% от ставки ЦБ.