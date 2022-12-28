Минимальные розничные цены на водку, коньяк и бренди повысят с 1 января

Ранее также стало известно, что с 1 января 2023 г. МРЦ на игристые вина поднимется до 239 руб. за 0,75 л. Сейчас МРЦ на игристые вина составляет 169 руб. Таким образом стоимость данного вида алкоголя за 0,75 л вырастет на 41,4%. Кроме того, на 45,2% Минфин повысил и оптовую цену на игристое вино — со 137 до 199 руб., говорится в документе.