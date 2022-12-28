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Минимальные розничные цены на водку, коньяк и бренди повысят с 1 января

Ведомости

Минимальные розничные цены (МРЦ) на водку, коньяк и бренди повысятся с 1 января, следует из приказа Минфина, размещенного на официальном портале правовой информации.

Из документа следует, что минимальная розничная цена водки составит 281 руб. за 0,5 литра, бренди — 375 руб., коньяка — 517 руб. за 0,5 литра. Минимальная отпускная цена на бренди повысится до 289 руб. за 0,5 литра, оптовая — до 304 руб., на коньяк — отпускная с 371 до 397 руб., оптовая — с 391 до 419 руб. Минимальная отпускная цена на водку будет 229 руб., оптовая — 238 руб. за 0,5 литра.

Ранее также стало известно, что с 1 января 2023 г. МРЦ на игристые вина поднимется до 239 руб. за 0,75 л. Сейчас МРЦ на игристые вина составляет 169 руб. Таким образом стоимость данного вида алкоголя за 0,75 л вырастет на 41,4%. Кроме того, на 45,2% Минфин повысил и оптовую цену на игристое вино — со 137 до 199 руб., говорится в документе.

Приказ вступает в силу 7 января 2023 г., его действие продлится до 31 декабря 2028 г. В ноябре в ведомстве сообщали, что там также прорабатываются варианты установления МРЦ на все виды алкоголя, в том числе на пиво и тихие вина.

Ранее по теме: Минфин повысил минимальную розничную цену на игристые вина

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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