Минимальные розничные цены на водку, коньяк и бренди повысят с 1 января
Минимальные розничные цены (МРЦ) на водку, коньяк и бренди повысятся с 1 января, следует из приказа Минфина, размещенного на официальном портале правовой информации.
Из документа следует, что минимальная розничная цена водки составит 281 руб. за 0,5 литра, бренди — 375 руб., коньяка — 517 руб. за 0,5 литра. Минимальная отпускная цена на бренди повысится до 289 руб. за 0,5 литра, оптовая — до 304 руб., на коньяк — отпускная с 371 до 397 руб., оптовая — с 391 до 419 руб. Минимальная отпускная цена на водку будет 229 руб., оптовая — 238 руб. за 0,5 литра.
Ранее также стало известно, что с 1 января 2023 г. МРЦ на игристые вина поднимется до 239 руб. за 0,75 л. Сейчас МРЦ на игристые вина составляет 169 руб. Таким образом стоимость данного вида алкоголя за 0,75 л вырастет на 41,4%. Кроме того, на 45,2% Минфин повысил и оптовую цену на игристое вино — со 137 до 199 руб., говорится в документе.
Приказ вступает в силу 7 января 2023 г., его действие продлится до 31 декабря 2028 г. В ноябре в ведомстве сообщали, что там также прорабатываются варианты установления МРЦ на все виды алкоголя, в том числе на пиво и тихие вина.