Минфин повысил минимальную розничную цену на игристые вина
С 1 января 2023 г. минимальная розничная цена (МРЦ) на игристые вина в России поднимется до 239 руб. за 0,75 л, следует из приказа Минфина. Документ опубликован на портале правовой информации.
В настоящее время МРЦ на игристые вина составляет 169 руб. Таким образом стоимость данного вида алкоголя за 0,75 л вырастет на 41,4%. Кроме того, на 45,2% министерство повысило и оптовую цену на игристое вино — со 137 до 199 руб., говорится в документе.
Приказ вступает в силу 1 января 2023 г., его действие продлится до 31 декабря 2028 г.
В настоящее время в России установлена МРЦ на крепкие напитки (водка, коньяк, виски и др.), а также на шампанское и игристые вина. К примеру, минимальная цена 0,5 л водки составляет 261 руб., а коньяка — 480 руб. Игристые вина в магазинах стоят не менее 169 руб. за 0,75 л.
В сентябре Минфин также предложил повысить МРЦ на водку и коньяк. В министерстве посчитали, что минимальная розничная цена на пол-литровую бутылку водки должна подняться с 261 до 281 руб., на коньяк — с 480 до 517 руб. за 0,5 л, а на бренди — с 349 до 375 руб.
В ноябре «Известия» со ссылкой на замглавы Минфина Алексея Сазанова писали, что ведомство также прорабатывает варианты установления МРЦ на все виды алкоголя, в том числе на пиво и тихие вина.