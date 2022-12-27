Минфин повысил минимальную розничную цену на игристые вина

В сентябре Минфин также предложил повысить МРЦ на водку и коньяк. В министерстве посчитали, что минимальная розничная цена на пол-литровую бутылку водки должна подняться с 261 до 281 руб., на коньяк — с 480 до 517 руб. за 0,5 л, а на бренди — с 349 до 375 руб.