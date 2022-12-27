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Минфин повысил минимальную розничную цену на игристые вина

Ведомости

С 1 января 2023 г. минимальная розничная цена (МРЦ) на игристые вина в России поднимется до 239 руб. за 0,75 л, следует из приказа Минфина. Документ опубликован на портале правовой информации. 

В настоящее время МРЦ на игристые вина составляет 169 руб. Таким образом стоимость данного вида алкоголя за 0,75 л вырастет на 41,4%. Кроме того, на 45,2% министерство повысило и оптовую цену на игристое вино — со 137 до 199 руб., говорится в документе.

Приказ вступает в силу 1 января 2023 г., его действие продлится до 31 декабря 2028 г. 

В настоящее время в России установлена МРЦ на крепкие напитки (водка, коньяк, виски и др.), а также на шампанское и игристые вина. К примеру, минимальная цена 0,5 л водки составляет 261 руб., а коньяка — 480 руб. Игристые вина в магазинах стоят не менее 169 руб. за 0,75 л. 

В сентябре Минфин также предложил повысить МРЦ на водку и коньяк. В министерстве посчитали, что минимальная розничная цена на пол-литровую бутылку водки должна подняться с 261 до 281 руб., на коньяк — с 480 до 517 руб. за 0,5 л, а на бренди — с 349 до 375 руб.

В ноябре «Известия» со ссылкой на замглавы Минфина Алексея Сазанова писали, что ведомство также прорабатывает варианты установления МРЦ на все виды алкоголя, в том числе на пиво и тихие вина.

Ранее по теме: Минфин предложил установить минимальные розничные цены на пиво и тихие вина

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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