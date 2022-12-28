Минцифры не сможет согласовать снижение ставки по льготной ипотеке для айтишников
Минцифры не согласует в правительстве снижение ставки по льготной ипотеке для IT-специалистов с 5 до 3%, заявил глава министерства Максут Шадаев.
«Из того, что нам, наверное, не удастся согласовать внутри правительства, — это уменьшение ставки по льготной ипотеке с 5 до 3%. Это было наше предложение», — отметил министр (цитата по «РИА Новости»). При этом по программе ипотеки для IT-специалистов будут снижены требования по возрасту и зарплате, добавил он.
Ранее Шадаев, комментируя массовый отъезд IT-специалистов из России, выступил против «драконовских мер» в отношении работников IT-отрасли. По его словам, необходимо создать условия, чтобы специалисты захотели вернуться в страну. Речь идет об обсуждении «гарантий» для работников, чтобы они понимали, что «им нечего бояться» в России.
11 ноября Шадаев сообщил, что в Минцифры разрабатывают программу по возвращению в Россию IT-специалистов.