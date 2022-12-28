Минцифры не сможет согласовать снижение ставки по льготной ипотеке для айтишников

«Из того, что нам, наверное, не удастся согласовать внутри правительства, — это уменьшение ставки по льготной ипотеке с 5 до 3%. Это было наше предложение», — отметил министр (цитата по «РИА Новости»). При этом по программе ипотеки для IT-специалистов будут снижены требования по возрасту и зарплате, добавил он.