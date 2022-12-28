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Экономика

Минцифры не сможет согласовать снижение ставки по льготной ипотеке для айтишников

Ведомости

Минцифры не согласует в правительстве снижение ставки по льготной ипотеке для IT-специалистов с 5 до 3%, заявил глава министерства Максут Шадаев.

«Из того, что нам, наверное, не удастся согласовать внутри правительства, — это уменьшение ставки по льготной ипотеке с 5 до 3%. Это было наше предложение», — отметил министр (цитата по «РИА Новости»). При этом по программе ипотеки для IT-специалистов будут снижены требования по возрасту и зарплате, добавил он.

Ранее Шадаев, комментируя массовый отъезд IT-специалистов из России, выступил против «драконовских мер» в отношении работников IT-отрасли. По его словам, необходимо создать условия, чтобы специалисты захотели вернуться в страну. Речь идет об обсуждении «гарантий» для работников, чтобы они понимали, что «им нечего бояться» в России.

11 ноября Шадаев сообщил, что в Минцифры разрабатывают программу по возвращению в Россию IT-специалистов.

Ранее по теме: В Минцифры сообщили о единичных случаях мобилизации IT-сотрудников с правом отсрочки
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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных