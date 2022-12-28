Спад ВВП России в ноябре замедлился до 4% в годовом выражении
Спад ВВП России в ноябре замедлился до 4% в годовом выражении с 4,5% в октябре, говорится в «Обзоре о текущей ситуации в российской экономике», подготовленном Минэкономразвития.
«В ноябре, по оценке Минэкономразвития России, ВВП в годовом выражении замедлил снижение до -4% год к году после -4,5% год к году в октябре (за 11 месяцев 2022 г. снижение составило -2,1% год к году)», — отмечается в обзоре.
Премьер-министр Михаил Мишустин ранее сегодня заявил, что снижение ВВП России за первые 11 месяцев этого года составило 2%. Он также отметил, что прогнозы многих экспертов о резком падении российской экономики вследствие санкций не сбылись.
По оценке Минэкономразвития, с января по октябрь снижение ВВП России составило 2,1%. По итогам этого года Минэк ожидает спада ВВП на 2,9%, а в 2023 г. — на 0,8%. При этом в 2024-2025 гг. министерство прогнозирует рост ВВП на 2,6% в год.
Председатель ЦБ Эльвира Набиуллина, в свою очередь, в середине декабря сообщила, что спад ВВП России по итогам текущего года ожидается на уровне около 3%, при этом он может оказаться меньше при благоприятных условиях.