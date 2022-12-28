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Экономика

Спад ВВП России в ноябре замедлился до 4% в годовом выражении

Ведомости

Спад ВВП России в ноябре замедлился до 4% в годовом выражении с 4,5% в октябре, говорится в «Обзоре о текущей ситуации в российской экономике», подготовленном Минэкономразвития.

«В ноябре, по оценке Минэкономразвития России, ВВП в годовом выражении замедлил снижение до -4% год к году после -4,5% год к году в октябре (за 11 месяцев 2022 г. снижение составило -2,1% год к году)», — отмечается в обзоре. 

Премьер-министр Михаил Мишустин ранее сегодня заявил, что снижение ВВП России за первые 11 месяцев этого года составило 2%. Он также отметил, что прогнозы многих экспертов о резком падении российской экономики вследствие санкций не сбылись.

По оценке Минэкономразвития, с января по октябрь снижение ВВП России составило 2,1%. По итогам этого года Минэк ожидает спада ВВП на 2,9%, а в 2023 г. — на 0,8%. При этом в 2024-2025 гг. министерство прогнозирует рост ВВП на 2,6% в год.

Председатель ЦБ Эльвира Набиуллина, в свою очередь, в середине декабря сообщила, что спад ВВП России по итогам текущего года ожидается на уровне около 3%, при этом он может оказаться меньше при благоприятных условиях. 

Ранее по теме: Мишустин сообщил о снижении ВВП в январе - ноябре на 2%

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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