Великобритания инвестирует $90 млн в производство ядерного топлива
Власти Великобритании выделят 75 млн фунтов стерлингов (около $90 млн) на поддержку производства в стране ядерного топлива, чтобы уменьшить зависимость от российских поставок и укрепить энергетическую безопасность Великобритании. Об этом сообщается в пресс-релизе на сайте британского правительства.
О создании Фонда ядерного топлива в размере 75 млн фунтов стерлингов объявил министр энергетики Грэм Стюарт. Власти Королевства, как отмечается в сообщении, хотят предоставить британским операторам атомных станций больше возможностей для использования топлива, произведенного в Великобритании. Инвестиции должны обеспечить производство до 24 ГВт ядерной энергии к 2050 г.
«Правительство Великобритании стремится выполнить обязательство G7 по диверсификации мощностей по производству урана и ядерного топлива за пределами России», — рассказали в правительстве.
Средства инвестируют в развитие новых конверсионных мощностей как для свежедобытого, так и для переработанного урана. Как заявил Стюарт, рекордные цены на газ «высветили потребность» в большем количестве отечественных возобновляемых источников энергии, а также в строительстве электростанций и развитии собственных топливных мощностей. По его словам, производство собственного топлива будет использоваться британским атомным флотом, появится больше рабочих мест и экспортных возможностей.
В правительстве объявили, что 50 млн фунтов стерлингов будет направлено на реализацию проектов по созданию новых внутренних топливных мощностей, власти объявили прием заявок.
В июне лидеры «Большой семерки» (G7) договорились работать над диверсификацией своих поставок урана и мощностей по производству ядерного топлива. Сейчас на долю России, как говорится в заявлении, приходится около 20% мировых мощностей по переработке урана и 40% мощностей по обогащению.
В августе МИД Великобритании заявил, что страны G7 собираются снизить зависимость от ядерной продукции гражданского назначения, поставляемой из России. «Мы будем и дальше снижать нашу зависимость от гражданской ядерной энергетики и сопутствующих товаров из России и оказывать помощь странам, стремящимся диверсифицировать свои поставки», — говорится в сообщении.
В министерстве также заявили, что страны G7 будут продолжать координировать свои действия и поддерживать друг друга для обеспечения коллективной энергетической безопасности и устойчивости.