Газета
Экономика

Великобритания инвестирует $90 млн в производство ядерного топлива

Ведомости

Власти Великобритании выделят 75 млн фунтов стерлингов (около $90 млн) на поддержку производства в стране ядерного топлива, чтобы уменьшить зависимость от российских поставок и укрепить энергетическую безопасность Великобритании. Об этом сообщается в пресс-релизе на сайте британского правительства.

О создании Фонда ядерного топлива в размере 75 млн фунтов стерлингов объявил министр энергетики Грэм Стюарт. Власти Королевства, как отмечается в сообщении, хотят предоставить британским операторам атомных станций больше возможностей для использования топлива, произведенного в Великобритании. Инвестиции должны обеспечить производство до 24 ГВт ядерной энергии к 2050 г. 

«Правительство Великобритании стремится выполнить обязательство G7 по диверсификации мощностей по производству урана и ядерного топлива за пределами России», — рассказали в правительстве. 

Средства инвестируют в развитие новых конверсионных мощностей как для свежедобытого, так и для переработанного урана. Как заявил Стюарт, рекордные цены на газ «высветили потребность» в большем количестве отечественных возобновляемых источников энергии, а также в строительстве электростанций и развитии собственных топливных мощностей. По его словам, производство собственного топлива будет использоваться британским атомным флотом, появится больше рабочих мест и экспортных возможностей.

В правительстве объявили, что 50 млн фунтов стерлингов будет направлено на реализацию проектов по созданию новых внутренних топливных мощностей, власти объявили прием заявок. 

В июне лидеры «Большой семерки» (G7) договорились работать над диверсификацией своих поставок урана и мощностей по производству ядерного топлива. Сейчас на долю России, как говорится в заявлении, приходится около 20% мировых мощностей по переработке урана и 40% мощностей по обогащению.

В августе МИД Великобритании заявил, что страны G7 собираются снизить зависимость от ядерной продукции гражданского назначения, поставляемой из России. «Мы будем и дальше снижать нашу зависимость от гражданской ядерной энергетики и сопутствующих товаров из России и оказывать помощь странам, стремящимся диверсифицировать свои поставки», — говорится в сообщении.

В министерстве также заявили, что страны G7 будут продолжать координировать свои действия и поддерживать друг друга для обеспечения коллективной энергетической безопасности и устойчивости.

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных