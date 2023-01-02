Великобритания инвестирует $90 млн в производство ядерного топлива

Средства инвестируют в развитие новых конверсионных мощностей как для свежедобытого, так и для переработанного урана. Как заявил Стюарт, рекордные цены на газ «высветили потребность» в большем количестве отечественных возобновляемых источников энергии, а также в строительстве электростанций и развитии собственных топливных мощностей. По его словам, производство собственного топлива будет использоваться британским атомным флотом, появится больше рабочих мест и экспортных возможностей.