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В G7 заявили о планах снизить зависимость от ядерной продукции из России

Ведомости

Страны G7 собираются снизить зависимость от ядерной продукции гражданского назначения, поставляемой из России, говорится в заявлении, опубликованном на сайте МИД Великобритании.

«Мы будем и дальше снижать нашу зависимость от гражданской ядерной энергетики и сопутствующих товаров из России и оказывать помощь странам, стремящимся диверсифицировать свои поставки», — говорится в сообщении.

Также в сообщении отмечается, что страны G7 будут продолжать координировать свои действия и поддерживать друг друга для обеспечения коллективной энергетической безопасности и устойчивости. «В то же время мы будем продолжать наши усилия с партнерами по всему миру, чтобы сделать энергосбережение и энергоэффективность глобальным приоритетом», — отмечается в заявлении.

В заявлении также говорится, что страны G7 продолжают поддерживать полный глобальный переход на чистую энергетику к 2050 г. В G7 входят Великобритания, Германия, Италия, Канада, Франция, Япония и США. 

В начале марта стало известно, что в документе Белого дома, опубликованном после объявления о запрете на импорт топлива из России, не упоминается импорт урана для атомных электростанций. Около половины урана, который используется на американских АЭС, поставляется из России, Казахстана и Узбекистана.

11 марта стоимость фьючерса на природный уран (закись-окись урана, U3O8) достигла $60,4, тем самым установив рекордную цену с февраля 2011 г. 22 марта правительство России начало изучать возможности прекращения экспорта урана в США в качестве ответной меры на запрет поставок российских энергоресурсов.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных