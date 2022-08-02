В G7 заявили о планах снизить зависимость от ядерной продукции из России

Также в сообщении отмечается, что страны G7 будут продолжать координировать свои действия и поддерживать друг друга для обеспечения коллективной энергетической безопасности и устойчивости. «В то же время мы будем продолжать наши усилия с партнерами по всему миру, чтобы сделать энергосбережение и энергоэффективность глобальным приоритетом», — отмечается в заявлении.