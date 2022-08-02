В G7 заявили о планах снизить зависимость от ядерной продукции из России
Страны G7 собираются снизить зависимость от ядерной продукции гражданского назначения, поставляемой из России, говорится в заявлении, опубликованном на сайте МИД Великобритании.
«Мы будем и дальше снижать нашу зависимость от гражданской ядерной энергетики и сопутствующих товаров из России и оказывать помощь странам, стремящимся диверсифицировать свои поставки», — говорится в сообщении.
Также в сообщении отмечается, что страны G7 будут продолжать координировать свои действия и поддерживать друг друга для обеспечения коллективной энергетической безопасности и устойчивости. «В то же время мы будем продолжать наши усилия с партнерами по всему миру, чтобы сделать энергосбережение и энергоэффективность глобальным приоритетом», — отмечается в заявлении.
В заявлении также говорится, что страны G7 продолжают поддерживать полный глобальный переход на чистую энергетику к 2050 г. В G7 входят Великобритания, Германия, Италия, Канада, Франция, Япония и США.
В начале марта стало известно, что в документе Белого дома, опубликованном после объявления о запрете на импорт топлива из России, не упоминается импорт урана для атомных электростанций. Около половины урана, который используется на американских АЭС, поставляется из России, Казахстана и Узбекистана.
11 марта стоимость фьючерса на природный уран (закись-окись урана, U3O8) достигла $60,4, тем самым установив рекордную цену с февраля 2011 г. 22 марта правительство России начало изучать возможности прекращения экспорта урана в США в качестве ответной меры на запрет поставок российских энергоресурсов.
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