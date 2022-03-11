Цена на уран достигла 11-летнего максимума

Возможные ограничения на поставки урановой продукции из России будут наиболее критичными для США, которые до сих пор получают переработанный уран по очень низким ценам, считает Лукичева. В связи с этим американские коммунальные предприятия уже обращали внимание властей страны на то, что санкционная борьба из-за ситуации на Украине не должна затронуть работу АЭС. Вместе с тем ограничения поставок из России будут стимулировать рост добычи в США. Именно сверхдешевые поставки российского урана негативно повлияли на объемы добычи урана в Соединенных Штатах, добавляет она.