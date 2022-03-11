Цена на уран достигла 11-летнего максимума

Цена на уран достигла 11-летнего максимумаРост ускорился на фоне риска ограничения поставок из России
Стоимость фьючерса на природный уран (закись-окись урана, U3O8) достигла $60,4, преодолев психологически важную отметку в $60, свидетельствуют данные торгов 11 марта на бирже Comex. Это максимальный уровень цен с февраля 2011 г.
С 24 февраля 2022 г., когда началась военная операции России на Украине, уран подорожал более чем на 37%. При этом с начала 2022 г. до этой даты его стоимость находилась в диапазоне $43-46 за фунт.
До аварии на АЭС «Фукусима-1» в Японии в марте 2011 г. цены на уран достигали $70 за фунт, а исторический ценовой пик пришелся на 2007 г., когда фунт закиси-окиси урана торговался по $140. После аварии на «Фукусиме» цена несколько лет снижалась – вплоть до $18 за фунт в 2016 г., после чего началось постепенное восстановление.
8 марта 2022 г. президент США Джозеф Байден заявил о запрете импорта российских энергоресурсов, в том числе нефти и газа, из-за спецоперации России на Украине. Но уран в документе Белого дома, опубликованном после объявления о запрете, не упоминается. По данным агентства Reuters, против санкций в отношении поставок урана выступают американские энергетические компании – Duke Energy и Exelon, а также Институт атомной энергетики США.
9 марта агентство Bloomberg сообщило, что власти США, вопреки сопротивлению со стороны атомной отрасли, рассматривают возможность введения ограничительных мер в отношении госкорпорации «Росатом». Окончательное решение по этому вопросу пока не принято, указывало агентство. По данным Bloomberg, в 2020 г. 23% используемого на американских АЭС урана поставлялось из России. На АЭС в Соединенных Штатах приходится порядка 20% всего производства электроэнергии, при этом в стране сейчас практически нет собственной добычи урана, хотя ряд американских компаний заявляли о готовности наладить производство в случае подписания долгосрочных контрактов с производителями атомной энергии.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков 9 марта говорил, что правительство РФ в скором времени подготовит перечень сырья и продукции, экспорт которых может быть ограничен на фоне санкций против России. Но пока принятые ограничения коснулись лишь лесоматериалов, а также товаров и оборудования, ранее ввезенных на территорию Россию из-за рубежа.
На этом фоне сырьевые фонды продолжают увеличивать запасы урана. Так, канадский Sprott Physical Uranium Trust за последние две недели нарастил запасы на складах на 5% до 50 млн фунтов, а с начала года они выросли уже более чем на 20%.
Госкорпорация «Росатом» с объемом добычи порядка 7100 т урана в год занимает второе место по этому показателю после казахстанского «Казатомпрома», на «Росатом» приходится около 15% мирового производства, следует из данных аналитической компании Ux Consulting. Компания добывает уран в Курганской области, Забайкальском крае и Бурятии, а также в Казахстане через компанию Uranium One (U1).
При этом «Росатом» занимает первое место в мире по обогащению урана (36% рынка), на втором месте находится британско-немецко-голландская Urenco (30%), на третьем – французская Orano (14%), говорится в отчете российской госкорпорации за 2020 г. На рынке поставок топлива для АЭС «Росатом» занимает третье место (17%) после американской Westinghouse (23%) и французской Framatome (20%).
Продукцию из радиоактивных материалов экспортируют входящие в «Росатом» ТВЭЛ (топливо для АЭС) и «Техснабэкспорт» (TENEX, обогащенный уран и услуги по обогащению). Выручка «Техснабэкспорта» за 2020 г. составила $2,1 млрд, из которых $990 млн пришлось на европейский регион, $784 млн – на американский. Выручка ТВЭЛ за 2020 г. от зарубежных контрактов составила 47 млрд руб.
Текущий рост цен на уран в целом продолжает тренд последних двух лет, сказала «Ведомостям» аналитик по товарным рынкам «Открытие инвестиций» Оксана Лукичева. Рынок урана постепенно становится дефицитным на фоне резкого сокращения накопленных запасов и низкого предложения из Казахстана, поясняет она. Сейчас рост цен ускорился из-за опасений по поводу ограничения поставок из России, отмечает аналитик. По ее оценке, спрос на уран продолжит расти на фоне расширения «зеленой» повестки и климатических требований по снижению выбросов углекислого газа, поэтому на горизонте нескольких лет цена может достичь $70/фунт.
По мнению управляющего директора рейтинговой службы НРА Сергея Гришунина, с учетом рисков введения новых санкций против России потенциал роста цен на уран уже сейчас может достигать $70-80/фунт. Но в среднесрочной перспективе аналитические агентства не ожидают такого уровня цен, отмечает руководитель Энергетического центра EY Ольга Белоглазова, стоимость на 2024 г. оценивается в $52/фунт, на 2025 г. – в $57, говорит она.
Возможные ограничения на поставки урановой продукции из России будут наиболее критичными для США, которые до сих пор получают переработанный уран по очень низким ценам, считает Лукичева. В связи с этим американские коммунальные предприятия уже обращали внимание властей страны на то, что санкционная борьба из-за ситуации на Украине не должна затронуть работу АЭС. Вместе с тем ограничения поставок из России будут стимулировать рост добычи в США. Именно сверхдешевые поставки российского урана негативно повлияли на объемы добычи урана в Соединенных Штатах, добавляет она.
Франция вполне может обойтись без российского урана, добавляет Гришунин, так как технологии обогащения в этой стране достаточно развиты, а Германия и Великобритания традиционно ориентируются на поставки тепловыделяющих сборок (ТВС) французского производства. В США же, по его словам, отрасль по обогащению урана деградировала за время действия соглашения ВОУ-НОУ, предусматривавшего переработку российского оружейного (высокообогащенного) урана в низкообогащенный уран для АЭС в США. При этом потребности США не могут быть обеспечены французскими поставщиками, добавляет Гришунин.
ВОУ-НОУ
Соглашение между Россией и США, действовавшее в 1993-2013 гг. Предполагало переработку российского высокообогащенного (оружейного) урана в низкообогащенный, пригодный для ядерного топлива, и экспорт его в США. Это позволило России стать ключевым поставщиком урана для американских АЭС, поскольку экспорт шел по цене ниже коммерческих котировок.
Россия занимает лидирующие позиции по объемам производства обогащенного урана, выпуская его почти вдвое больше, чем в совокупности Германия, Нидерланды, Великобритания, указывает Белоглазова. В последние годы поставки последнего из России обеспечивали 20% потребностей США в обогащенном уране, но в будущем эта доля будет постепенно снижаться – примерно до 17% в течение следующих 20 лет, говорит она. Российское ядерное топливо также поставляется на АЭС Болгарии, Венгрии и Словакии, а также экспортируется во все страны Европы, где АЭС работают на реакторах российского дизайна.
АЭС, на которых недавно произошла перезагрузка топлива, могут обойтись без него еще 1-2 года, говорит Белоглазова. В случае малых модульных атомных реакторов, на которые делают ставку ряд европейских стран (Франция, Польша, Чехия и Великобритания), этот срок увеличивается еще на 3–7 лет.
Ограничение экспорта урана может спровоцировать кратковременный рост цен выше $100/фунт, признает Гришунин. Но риски ограничения поставок российского урана и ТВС эксперт оценивает как низкие. «Атомная индустрия управляется высокопрофессиональными людьми, которые смогут объяснить политикам стоимость и последствия подобных решений», – поясняет Гришунин. Лукичева согласна с этим: «Ограничение экспорта урана из России маловероятно».