Пашинян отметил вклад приехавших россиян в рост экономики Армении

В конце декабря министр экономики страны Ваан Керобян заявил, что Армения должна сделать, все, чтобы переехавшие в страну и работающие россияне оставались в республике как можно дольше. Министр был обеспокоен предложением спикера Госдумы РФ Вячеслава Володина повысить налоги для россиян, уехавших из страны за последние месяцы. По его словам, Ереван уже работает над тем, чтобы решение российских властей в наименьшей степени повлияло на граждан России, работающих в Армении.