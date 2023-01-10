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Экономика

Пашинян отметил вклад приехавших россиян в рост экономики Армении

Ведомости

Экономика Армении в 2022 году выросла в том числе благодаря приехавшим в страну россиянам, заявил премьер-министр республики Никол Пашинян.

«Мы планировали рост в 2022 г. на уровне 7%. Росту поспособствовал также приток российских граждан в Армению», — сказал премьер (цитата по «Интерфакс»). По его словам, рост экономики по итогам года может дойти до 12,5-13%, в 2023 г. — на уровне 7%.

В конце декабря министр экономики страны Ваан Керобян заявил, что Армения должна сделать, все, чтобы переехавшие в страну и работающие россияне оставались в республике как можно дольше. Министр был обеспокоен предложением спикера Госдумы РФ Вячеслава Володина повысить налоги для россиян, уехавших из страны за последние месяцы. По его словам, Ереван уже работает над тем, чтобы решение российских властей в наименьшей степени повлияло на граждан России, работающих в Армении.

25 декабря Володин заявил о том, что необходимо отменить преференции гражданам России, которые покинули страну, и ввести для них повышенную ставку налогообложения. По мнению Володина, давать льготы и преференции покинувшим страну, чтобы они вернулись обратно, неправильно.

Ранее по теме: Минэкономики Армении призвало сохранить россиян в стране как можно дольше

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных