Пашинян отметил вклад приехавших россиян в рост экономики Армении
Экономика Армении в 2022 году выросла в том числе благодаря приехавшим в страну россиянам, заявил премьер-министр республики Никол Пашинян.
«Мы планировали рост в 2022 г. на уровне 7%. Росту поспособствовал также приток российских граждан в Армению», — сказал премьер (цитата по «Интерфакс»). По его словам, рост экономики по итогам года может дойти до 12,5-13%, в 2023 г. — на уровне 7%.
В конце декабря министр экономики страны Ваан Керобян заявил, что Армения должна сделать, все, чтобы переехавшие в страну и работающие россияне оставались в республике как можно дольше. Министр был обеспокоен предложением спикера Госдумы РФ Вячеслава Володина повысить налоги для россиян, уехавших из страны за последние месяцы. По его словам, Ереван уже работает над тем, чтобы решение российских властей в наименьшей степени повлияло на граждан России, работающих в Армении.
25 декабря Володин заявил о том, что необходимо отменить преференции гражданам России, которые покинули страну, и ввести для них повышенную ставку налогообложения. По мнению Володина, давать льготы и преференции покинувшим страну, чтобы они вернулись обратно, неправильно.