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Экономика

Минэкономики Армении призвало сохранить россиян в стране как можно дольше

Ведомости

Армения должна сделать, все, чтобы переехавшие и работающие россияне оставались в республике как можно дольше, заявил министр экономики страны Ваан Керобян.

«Вы знаете о нашем отношении к проживающим и работающим в Армении гражданам России. Мы должны сделать все, чтобы они оставались в Армении как можно дольше», – отметил Керобян (цитата по Sputnik Армения).

Министр также обеспокоен предложением спикера Госдумы РФ Вячеслава Володина повысить налоги для россиян, уехавших из страны за последние месяцы. По его словам, Ереван уже работает над тем, чтобы решение российских властей в наименьшей степени повлияло на граждан России, работающих в Армении.

Накануне, 25 декабря Володин заявил о том, что необходимо отменить преференции гражданам России, которые покинули страну, и ввести для них повышенную ставку налогообложения. По мнению Володина, давать льготы и преференции покинувшим страну, чтобы они вернулись обратно, неправильно. 

19 декабря замруководителя фракции «Единая Россия» в Госдуме Андрей Исаев ранее заявил, что уже подготовлены поправки, запрещающие налоговым нерезидентам России заключать трудовые договоры об удаленной работе по ряду специальностей. По его словам, речь идет о перечне специальностей, который будет определен правительством. Планируется внести изменения в Трудовой кодекс РФ.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных