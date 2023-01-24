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Экономика

Турчак предложил закрепить минимальную долю российских товаров в продуктовых магазинах

Ведомости

В России следует законодательно закрепить минимальную долю российской продукции в сетевых продуктовых магазинах, заявил первый вице-спикер Совета Федерации, секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак. Об этом сообщила пресс-служба ЕР.

Какие-либо подробности касательно того, как данная инициатива может быть оформлена, не приводятся. Турчак также сообщил о поддержке предложения Минпромторга об установке киосков с отечественной продукцией у входов в ТЦ.

«Это даст возможность нашим производителям пользоваться покупательским трафиком крупных магазинов. Необходимо продолжать популяризацию отечественной продукции. Ей нужно качественное информационное и маркетинговое сопровождение», – сказал Турчак.

Кроме того, необходимо стимулировать импортозамещение через механизм госзакупок, а во всех сферах, где товары закупаются с помощью бюджетных средств, нужно провести аудит, считает секретарь генсовета ЕР.

11 января вице-премьер и глава Минпромторга Денис Мантуров рекомендовал главам регионов создать условия для открытия киосков возле входов в торговые центры и магазины. Согласно инициативе, представители малого и среднего бизнеса смогут пользоваться покупательским трафиком крупных ТЦ. К числу тех, кто сможет открыть в этих местах киоски и палатки, Мантуров относит фермеров, производителей текстиля, одежды и обуви.

Владельцы торговых центров, в свою очередь, попросили Минпромторг выделить бизнесу субсидии, чтобы они могли открывать точки в моллах вместо киосков у входов в магазины. По их оценке, массовая установка торговых палаток и киосков возле входов в ТЦ приведет к падению посещаемости моллов на 10–20%, при этом посещаемость ТЦ уже снизилась в среднем на 30% по всей стране по сравнению с «доковидным» 2019 г.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных