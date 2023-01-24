Турчак предложил закрепить минимальную долю российских товаров в продуктовых магазинах

Владельцы торговых центров, в свою очередь, попросили Минпромторг выделить бизнесу субсидии, чтобы они могли открывать точки в моллах вместо киосков у входов в магазины. По их оценке, массовая установка торговых палаток и киосков возле входов в ТЦ приведет к падению посещаемости моллов на 10–20%, при этом посещаемость ТЦ уже снизилась в среднем на 30% по всей стране по сравнению с «доковидным» 2019 г.