Турчак предложил закрепить минимальную долю российских товаров в продуктовых магазинах
В России следует законодательно закрепить минимальную долю российской продукции в сетевых продуктовых магазинах, заявил первый вице-спикер Совета Федерации, секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак. Об этом сообщила пресс-служба ЕР.
Какие-либо подробности касательно того, как данная инициатива может быть оформлена, не приводятся. Турчак также сообщил о поддержке предложения Минпромторга об установке киосков с отечественной продукцией у входов в ТЦ.
«Это даст возможность нашим производителям пользоваться покупательским трафиком крупных магазинов. Необходимо продолжать популяризацию отечественной продукции. Ей нужно качественное информационное и маркетинговое сопровождение», – сказал Турчак.
Кроме того, необходимо стимулировать импортозамещение через механизм госзакупок, а во всех сферах, где товары закупаются с помощью бюджетных средств, нужно провести аудит, считает секретарь генсовета ЕР.
11 января вице-премьер и глава Минпромторга Денис Мантуров рекомендовал главам регионов создать условия для открытия киосков возле входов в торговые центры и магазины. Согласно инициативе, представители малого и среднего бизнеса смогут пользоваться покупательским трафиком крупных ТЦ. К числу тех, кто сможет открыть в этих местах киоски и палатки, Мантуров относит фермеров, производителей текстиля, одежды и обуви.
Владельцы торговых центров, в свою очередь, попросили Минпромторг выделить бизнесу субсидии, чтобы они могли открывать точки в моллах вместо киосков у входов в магазины. По их оценке, массовая установка торговых палаток и киосков возле входов в ТЦ приведет к падению посещаемости моллов на 10–20%, при этом посещаемость ТЦ уже снизилась в среднем на 30% по всей стране по сравнению с «доковидным» 2019 г.