В Госдуме рассказали о нехватке 5 млн рабочих в сфере строительства
В сфере строительства в РФ не хватает около 5 млн рабочих, заявил первый зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Владимир Кошелев.
«Не раз поднимался вопрос, почему дорожает квадратный метр. Отвечу сразу – из-за дисбаланса спроса и предложения. Рекордный рост строительства жилья, рост объемов госзаказа стройки привел к тому, что застройщики столкнулись с резким дефицитом материалов, техники, нехваткой пяти миллионов рабочих рук», – отметил депутат (цитата по ТАСС).
По словам Кошелева, в прошлом году наблюдался большой рост стоимости строительных материалов, что также негативно отразилось на рентабельности ввода новостроек.
В июне 2022 г. заместитель министра строительства и ЖКХ России Никита Стасишин отмечал, что дефицита строителей больше не наблюдается, а с укреплением курса рубля трудовым мигрантам стало выгоднее работать в России.
«Если посмотреть статистику, то за первые пять месяцев этого года только для работы по найму с территории Узбекистана в Россию въехало более 500 000 граждан. С учетом укрепления курса рубля, наоборот, сегодня трудовым мигрантам выгодно у нас работать», – отмечал он.
В 2021 г. вице-премьер РФ Марат Хуснуллин сообщал, что дефицит трудовых ресурсов на строительных площадках в России достигал 1,5-2 млн человек.