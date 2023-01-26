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Экономика

В Госдуме рассказали о нехватке 5 млн рабочих в сфере строительства

Ведомости

В сфере строительства в РФ не хватает около 5 млн рабочих, заявил первый зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Владимир Кошелев.

«Не раз поднимался вопрос, почему дорожает квадратный метр. Отвечу сразу – из-за дисбаланса спроса и предложения. Рекордный рост строительства жилья, рост объемов госзаказа стройки привел к тому, что застройщики столкнулись с резким дефицитом материалов, техники, нехваткой пяти миллионов рабочих рук», – отметил депутат (цитата по ТАСС).

По словам Кошелева, в прошлом году наблюдался большой рост стоимости строительных материалов, что также негативно отразилось на рентабельности ввода новостроек.

В июне 2022 г. заместитель министра строительства и ЖКХ России Никита Стасишин отмечал, что дефицита строителей больше не наблюдается, а с укреплением курса рубля трудовым мигрантам стало выгоднее работать в России.

«Если посмотреть статистику, то за первые пять месяцев этого года только для работы по найму с территории Узбекистана в Россию въехало более 500 000 граждан. С учетом укрепления курса рубля, наоборот, сегодня трудовым мигрантам выгодно у нас работать», – отмечал он.

В 2021 г. вице-премьер РФ Марат Хуснуллин сообщал, что дефицит трудовых ресурсов на строительных площадках в России достигал 1,5-2 млн человек.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных