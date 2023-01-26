В Госдуме рассказали о нехватке 5 млн рабочих в сфере строительства

«Если посмотреть статистику, то за первые пять месяцев этого года только для работы по найму с территории Узбекистана в Россию въехало более 500 000 граждан. С учетом укрепления курса рубля, наоборот, сегодня трудовым мигрантам выгодно у нас работать», – отмечал он.